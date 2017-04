De nombreuses organisations de la société civile réclament une action des autorités pour faire revenir Claudine Razaimamonjy à Madagascar.

À l’unisson. La plateforme Solidarité des syndicats de Madagascar (SSM) monte aux créneaux pour exiger la prise de responsabilité du gouvernement sur l’affaire Claudine Razaimamonjy et d’autres revendications syndicales lors d’une conférence de presse organisée hier à Anosy.

Composé essentiellement des mouvements syndicaux au sein de l’admi­nistration publique, cette plateforme rassemble des magistrats, enseignants, agent pénitencier, douaniers, géomètres et plusieurs autres corps et de groupements.

Dans une déclaration commune, la SSM s’est exprimé sur l’absence de réaction du gouvernement concernant le «voyage» de la conseillère auprès de la Présidence à l’Île Maurice. Ainsi, cette plateforme « exige une décision du gouvernement à demander l’extradition de Claudine Razaimamonjy aux autorités mauriciennes ». Une situation qui peine à évoluer car les autorités malgaches n’ont pas encore formulé cette demande à leur homologue mauricienne.

Dénoncer l’impunité.

Depuis quelques jours, les déclarations de soutien au Bianco fusent, et le SSM n’est pas en reste à l’instar des diplomates, des partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile. Ainsi, en plus de la dénonciation des intimidations et pressions perpetrées à l’endroit de cet organe de lutte contre la corruption, la SSM évoque dans sa déclaration son « soutien au Bianco et le SMM pour leurs efforts dans l’instauration de l’État de droit ». Dans la même foulée, elle réclame l’ouverture d’enquêtes et de poursuites vis à vis de tous les auteurs, co-auteurs et complices qui ont permis à la patronne de l’A&C Hôtel de quitter sereinement le pays le lundi 10 avril au petit matin.

Les syndicats ne sont pas les seuls à réclamer des réactions officielles dans l’affaire Claudine Razai­ma­monjy. Hier, le mouvement de jeunes activistes, Wake Up Madagascar (WUM), s’est déplacé devant le Palais de justice pour réclamer le « rapatriement » de Claudine Razaimamonjy et pour dénoncer l’impunité. D’autres coalitions d’organisations de la société civile partagent les mêmes préoccupations que la SSM ou le WUM. Dans un communiqué, le mouvement Rohy, plateforme regroupant une trentaine d’ONG et d’associations, l’organisation Ivorary, le Syndicat des avocats de Madagascar et Transparency international Initiative Madagascar prônent la « solidarité pour la protection de la lutte contre la corruption et des institutions de la République et poour la recrédibilisation de la Justice ».

En plus de condamner les intimidations, d’appeler à l’ouverture d’enquêtes, et au suivi de l’affaire Claudine Razaimamonjy, les signataires de ce communiqué appellent à la « mise en place d’un espace de débat et d’échanges entre les différentes parties concernées afin que les informations partagées aux citoyens reflètent les faits véritables. »

Passage à la case prison

Lors de la conférence de presse de la plateforme SSM, le syndicat des agents pénitentiaires a repondu aux allégations de la police de l’air et des frontières (PAF) d’avant-hier sur la légalité des pièces justifiant l’évacuation sanitaire de Claudine Razaimamonjy. Ainsi, César Diderot Realy, président de ce syndicat a souligné que « tout individu placé sous mandat de dépôt, malade ou en bonne santé, doit passer par le premier responsable de la maison carcérale. Seul le médecin de la maison carcérale est habilité à juger de l’état de santé des prévenus», alimentant les polémiques sur l’évacuation ou l’évasion du célèbre opérateur économique.

Andry Rialintsalama