Le conseil des ministres d’hier a abrogé le décret de nomination du ministre Norbert Anandra. Le contrôleur général Mamy Jean-Jacques Andrianisa le remplace.

Fusible Le couperet est tombé en conseil des ministres, en milieu de journée, hier. « Le président de la République a signé le décret 2017-148, portant abrogation de l’article 1 du décret 2016-265, en ce qui concerne exclusivement André Norbert Anandra », rapporte le communiqué rapportant la décision prise par le chef de l’État.

Cet acte règlementaire signe la révocation du contrôleur général de police Anandra, qui jusqu’à hier, siégeait au sein du gouvernement comme ministre de la Sécurité publique. À sa place, le conseil des minis­tres a décidé de nommer le contrôleur général de police Mamy Jean-Jacques Andria­nisa. Depuis le 1er février 2012, ce dernier était le directeur des renseignements, de l’immigration et émigration auprès du département de la Sécurité publique.

Le limogeage d’hier, de prime abord, fait suite à la gestion maladroite par l’ex-ministre Anandra, de la communication dans l’affaire de Befandriana Nord. Elle concernait les accusations d’exactions et d’abus perpétrés par une quarantaine d’hommes des Forces d’intervention de police (FIP), dans la commune d’Antsa­kabary, disctrict de Befan­driana-Nord, le 22 février.

La goutte de trop

Ceux-ci auraient incendié 487 habitations, entraînant la mort d’une personne âgée. Leur mission consistait pourtant à appréhender les présumés auteurs du lynchage mortel de deux policiers dans cette localité, le 18 février.

Lors d’une conférence de presse le 23 février, en réponse à ces informations, l’ancien ministre a soutenu que le compte-rendu qu’on lui a transmis fait état de « huit habitations incendiées par une aliénée mentale », scellant d’emblée une piste d’enquête. Une réaction qui a déchaîné l’ire de l’opinion publique contre le contrôleur général et le corps de la police nationale. À tel point qu’à peine débarqué d’un voyage à Paris dans la nuit de mardi, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a recadré publiquement son ministre de la Sécurité publique du moment.

Étant donné les circonstances, le limogeage d’André Norbert Anandra était prévisible et attendu par beaucoup. Seulement, pour certains observateurs, l’ancien numéro un de la police nationale ne serait qu’un fusible pour apaiser l’opinion. Certaines voix plaident en effet pour une responsabilité politique et collective du pouvoir Exécutif dans l’affaire Befandriana-Nord, surtout à cause de sa réaction tardive. Les tenants du pouvoir n’ont commencé à réagir sur les évènements d’Antsakabary que depuis le week-end dernier, en essayant de rectifier la bévue du ministre Anandra. Certains pointent du doigt le fait que « le Chef du gouvernement, à la fois ministre de l’Intérieur n’a pas pipé mot sur le sujet, alors que les présumées exactions se sont déroulées avant son départ pour Paris ».

D’après une source avisée, il ne s’agit pas d’une décision simplement destinée à tempérer l’hostilité ambiante. « L’affaire Befandriana-Nord n’est que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La révocation du ministre de la Sécurité publique fait suite à la succession de divers faits malencontreux. L’Exécutif, du reste, souhaite un renouveau dans la gestion de ce département, étant donné les enjeux sécuritaires actuels et la recrudescence des crimes comme les kidnappings », soutient-elle.

L’opinion publique s’attend malgré tout à ce que la lumière soit faite sur les responsabilités, notamment « pénales », de toutes les parties impliquées dans les évènements d’Antsakabary. L’instruction du meurtre des deux policiers s’est tenue mercredi, et a conduit à la détention préventive de cinq suspects. Qu’en est-il pour l’incendie des cinq villages ayant entraîné la mort d’une vieille dame malvoyante ?

Des « enquêteurs mixtes » sont maintenant à Antsa­kabary pour connaître les réelles circonstances des faits. Ils devront déterminer le niveau de responsabilité des acteurs concernant l’incendie d’habitations, entre au­tres. Tous attendent qu’une instruction judiciaire soit également ouverte à l’issue de cette enquête.

Garry Fabrice Ranaivoson