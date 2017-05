La Commission des droits de l’Homme souligne deux poids, deux mesures dans l’enquête sur Antsakabary. Le rapport a été remis à l’Assemblée nationale.

À deux vitesses. La Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (Cnidh) a remis hier à Jean Max Rakotomamonjy, président de l’Assemblée nationale, le rapport des enquêtes qu’elle a menées au sujet de l’affaire Antsakabary.

Selon les informations, dans la conclusion du document d’une trentaine de pages remis au numéro un de la Chambre basse, la Cnidh relève le deux poids deux mesures dans les enquêtes et les sanctions concernant les crimes, délits, violations de la loi et des droits de l’Homme à Antsa­kabary. La Cnidh déplore ainsi que, suite au lynchage mortel des deux policiers, des arrestations ont déjà été faites et que cinq prévenus ont été placés sous mandat de dépôt, alors que jusqu’ici, rien n’est dit sur les exactions policières.

Sise dans le district de Befandriana Nord, la commune rurale d’Antsakabary a fait parler d’elle lorsque deux policiers accusés « d’extorsion de fonds » ont été victimes d’une vindicte populaire, le 18 février. En réaction, un peloton de policiers conduit par « un officier de police, adjoint du commandant des Forces d’intervention de la police (FIP), à Mahajanga », comme le rapporte la Cnidh dans le communiqué de presse faisant la synthèse de son rapport présenté le 17 mars à son siège aux 67 ha, a été dépêché à Antsakabary.

L’incendie de plus de quatre-cent habitations, suite au passage de la quarantaine de policiers dans la localité, a été révélé par la presse. Selon la missive de la Com­mission des droits de l’Homme toujours, « les témoignages des sinistrés, des personnes victimes de maltraitance, des autorités locales, ainsi que des chefs traditionnels, accablent les policiers expéditionnaires ».

Équité

Ont été révélés : « Un homicide involontaire, une femme non voyante a été brûlée vive dans son foyer, des incendies criminels de plus de quatre-cent habitations, des tortures et maltraitances physiques, des pillages, des atteintes à la pudeur et aux bonnes mœurs, des humiliations, des traitements dégradants, des extorsions d’aveux, des tentatives d’entraves à la liberté de la presse et des déformations de plaintes ».

Pour appuyer les faits soulevés dans son rapport, la Cnidh y a inscrit la méthodologie de travail suivie, notamment que cent-cinquante personnes ont été entendues, dont quinze sources officielles. Outre suivre l’obligation légale, « permettre le suivi de l’enquête, pour que la procédure judicaire soit menée à terme et que les responsables des délits soient sanctionnés, ainsi que, pour que de tels faits ne se reproduisent plus », est la raison

de la remise du rapport à l’Assem­blée nationale, expli­que Mireille Rabenoro, présidente de la Cnidh.

Une commission d’enquête mixte a été dépêchée par les autorités, à Antsaka­bary. Arrivée dans la localité le 3 mars, les résultats des investigations qu’elle a menées ne sont toujours pas connus. En réponse aux questions des journalistes, les responsables avancent systématiquement attendre le rapport des enquêteurs. Devant les journalistes hier, Jean Max Rakotomamonjy a déclaré : « Nous allons analyser les faits relatés dans ce rapport, et prendre les mesures que nous permettent la loi afin que de pareils cas ne se reproduisent plus ».

L’affaire a conduit au limogeage du ministre de la Sécurité publique de l’époque, le 2 mars. Dans le communiqué du 17 mars, la Commission des droits de l’Homme « appelle à la prise de mesures administratives contre les agents de l’État, ainsi que contre les autorités impliqués dans cette affaire, selon leur degré de responsabilité ». Le document d’hier laisse entendre le souhait d’un traitement égalitaire des acteurs de l’affaire Antsakabary, et qu’au même titre que les simples citoyens, « les policiers » concernés, le cas échéant, répondent également de leurs méfaits devant la Justice.

Garry Fabrice Ranaivoson