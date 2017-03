L’enquête sur l’affaire d’Antsakabary avance à petits pas. La commission d’enquête conjointe entre la gendarmerie et la police nationale vient d’arriver sur place.

Bientôt deux semaines maintenant que le drame de Befandriana Nord s’est déroulé avec l’incendie de 480 habitations dans la commune d’Antsakabary, mais l’enquête sur cette affaire n’avance toujours pas ou presque, si tant elle a commencé. Si les informations laissent penser qu’une enquête était instruite depuis jeudi, lors du passage des éléments de la police, FIP, venus de Mahajanga, il semblerait que les choses sérieuses n’aient débuté qu’avec la venue du général Randria­narimanana Mosesy, directeur de la police judiciaire au sein de la gendarmerie et le commissaire Jean de Matha Rakotondrasoa, chef du Service central des affaires criminelles au sein de la police. Quelques gendarmes et policiers les ont accompagnés. Prévus arriver mercredi, ils ne sont arrivés sur place qu’hier matin à cause d’un accident entre Mampi­kony et Ambondro­mamy qui les ont retardés.

Cette enquête sera menée par une commission conjointe composée d’éléments de la gendarmerie et de la police nationale. La décision de mettre en place cette commission a été prise la veille du retour du Premier ministre en début de semaine en raison de la tension entre la gendarmerie et la police nationale engendrée par cette affaire. « Les gendarmes de Befandriana Nord ne feront pas d’audition des témoins pour assurer l’objectivité de l’enquête. La police nationale a, d’ailleurs, rejeté les rapports d’enquêtes menés par les gendarmes de Befandriana Nord qui ont accusé les policiers d’être les auteurs des incendies », selon une source proche de l’affaire. L’enquête devrait durer dix jours.

Complications

Il a fallu l’arrivée du Premier ministre au pays pour que des mesures politiques soient prises, avec, notamment, le limogeage du ministre de la sécurité publique, Norbert Anandra qu’il a publiquement réprimandé à son arrivée, mardi. Cette commission n’a, d’ailleurs, été mise en place qu’en début de semaine. Des mesures qui ne semblent pas calmer la population locale et les natifs de la région qui ont publiquement désavoué le régime dans les médias pour son inertie, hier.

La pression de l’opinion publique qui a fortement critiqué la police nationale de ne pas faire avancer l’enquête pour que la situation évolue y a aussi été pour beaucoup. En effet, depuis le début de cette affaire, l’enquête n’a montré aucun changement significatif et l’implication des éléments de la police nationale apporte des complications.

L’enquête sur meurtre des deux policiers à l’origine de l’affaire est pourtant bien avancée. Après une audition par le Parquet d’Antsohihy, cinq individus sur les 31 présentés devant le procureur sont placés en détention préventive.

Hajatiana Léonard et Ranaivoson Faniry