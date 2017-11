Une lenteur de procédure a profité aux cinq détenus pour le meurtre de deux policiers. Le délai légal de détention préventive était épuisé, ils ont été libérés, samedi.

Une lourdeur de procédure en faveur de la remise en liberté de criminels présumés. Placés sous mandat de dépôt le 28 février pour le lynchage à mort du sous-brigadier de police Dieu Donné Razafison ainsi que de l’agent de police de 1er échelon Samson Razafindra- mevajery à Antsakabary Befandriana-Nord, cinq prévenus ont recouvré la liberté. La durée légale de mise en détention préventive ayant expiré samedi, les cinq habitants d’Antsaka­bary, incriminés dans ce double crime, sont sortis de la maison centrale d’Antsohihy samedi après-midi, au bout de huit mois de réclusion. Cette remise en liberté intervient à l’issue de deux enquêtes au fond, dont la première s’ensuivait après quatre mois de détention.

Ils ne sont pas pour autant à l’abri d’un possible revirement de situation bien que le temps ainsi que l’écran des droits humains semblent avoir intercédé en leur faveur, abrégeant ainsi leur périple carcéral pour ne pas plonger dans la détention illégale.

Les prévenus en question sont, en tout cas, attendus au banc des accusés pour leur procès à la cour criminelle, bien qu’aucune date ne soit encore fixée. Les risques d’évasion inquiètent, néanmoins, en attendant l’audience.

Le 18 février, les défunts agents de police du commissariat du district de Befan­driana-Nord ont marché jusqu’aux brousses profondes d’Ambalakosy Antsaka­bary, sur réquisition du chef district, pour arrêter un prétendu voleur de caneton. Sur le chemin du retour, ils se sont retrouvés nez-à-nez avec une foule en état d’énervement total. Ils ont été accusés d’avoir commis des rackets contre des villageois, dont l’un les a ouvertement accusés de lui avoir dépouillé d’une somme s’élevant à 100 000 ariary, avec laquelle il devait se procurer du miel. Pris en tenailles par une foule vindicative et sanguinaire, à la hauteur d’Ambalamanga lorsque la colère des badauds a atteint son summum en début de soirée, les deux policiers ont été lapidés, battus et tailladés à mort au coupe-coupe. La mort les attendait après de stériles pourparlers conduits par le maire, dans le village de Tavenina.

Parmi ces détenus relâchés figurent l’individu ayant mis le feu aux poudres, en l’accusant de lui avoir dérobé de l’argent. Le chef fokontany de Tavenina, où la foule a réclamé la tête des deux policiers après l’échec des négociations a été mis dans le même sac que lui. Se targuant d’être un ex-militaire, un frère du chef de la circonscription scolaire de Befan­driana-Nord ainsi qu’un membre du comité de vigilance ont jeté de l’huile sur le feu. Ils ont tenté un forcing dans le bâtiment où ont été entamés les pourparlers pendant cette vive tension. Ils ont eux aussi payé leurs agissements au prix d’un séjour sous les verrous.

Impunité

Quatre jours après le meurtre du sous-brigadier de police Dieu Donné Razafi­son ainsi que de l’agent de police de 1er échelon Samson Razafindramevajery, un peloton policier constitué d’une quarantaine d’hommes s’est abattu sur cinq villages d’Antsakabary. La population a été maltraitée, quatre cent quatre-vingt-sept maisons brûlées et près de trois cent cinquante villageois raflés puis rassemblés dans une grande salle. Seuls trente-et-un d’entre eux ont été traduits devant le parquet d’Antsohihy. À l’issue de leur passage devant le juge d’instruction, seuls les cinq villageois relâchés samedi ont été jetés en prison. Recherchés pour le double meurtre de deux policiers, huit fugitifs sont en revanche toujours en cavale.

À la mi-juillet, les policiers accusés d’incendie criminel ainsi que de traitements inhumains, cruels et dégradants, ont été entendus par la commission mixte d’enquête. Leur traduction devant la justice semble, toutefois, relever d’une chimère, d’autant plus qu’un ordre de poursuite signé par le ministre de la Sécurité publique s’impose pour les conduire devant la justice. Après dessaisissement du tribunal de Mandri­tsara, c’est le tribunal de première instance de Tana qui prend les rênes.

Seth Andriamarohasina