Jean luc Rakotovelo, qui a informé l’ancien ministre Norbert Anandra, n’est jamais allé à Antsakabary. Mais il maintient tout ce qu’il a dit.

A chaque jour son lot de nouvelles sur l’« affaire Antsakabary ». L’auteur du fameux SMS lu par Norbert Anandra, alors ministre de la sécurité publique, devant la presse, n’était jamais allé sur les lieux. L’Express de Madagascar vient de l’apprendre de source bien informée. Le 23 février dernier, Norbert Anandra, avait lu en pleine conférence de presse, un message qui lui a été envoyé sur son téléphone. Celui-ci faisait état d’« une huitaine de maisons incendiées » dans la commune d’Antsaka­bary, dans la région de Befandriana Nord, au Nord-ouest de la Grande île. Ce, suite à une descente d’une quarantaine de policiers des Forces d’intervention de la police (Fip) de Mahajanga sur les lieux. Ceux-ci étaient venus enquêter sur la mort de deux policiers tués lors d’une vindicte populaire. Le SMS affirmait notamment qu’il n’y avait « aucune responsabilité des policiers » et que « selon les informations, l’incendie a été provoquée par une aliénée mentale ».

Le contrôleur général Jean Luc Rakotovelo, coordonnateur général de la police, est l’auteur du fameux SMS et ne dément pas les faits. « Lorsque les Fip de Mahajanga sont arrivés à Antsakabary, les responsables de mission chargés de l’enquête sur la mort de ces deux policiers, que je dirige, n’avaient pas encore quitté Antananarivo », explique-t-il. « Chaque responsable a été assigné d’une mission. La mienne a été de m’occuper de la dépouille des deux policiers. Nous avons croisé les personnes qui ont transporté les corps sur le pont de la rivière Sofia, sur la RN4 ». pourquoi n’ont-ils pas continué vers Antsakabary « Je vous invite à constater l’état de la route sur cet axe et vous comprendrez pourquoi », a-t-il répliqué.

Irréparable

Le commissaire divisionnaire Hajanomena Fanja Razatovo, directeur de la sécurité publique, et le commissaire divisionnaire Martin Rasamivony, inspecteur général de la police, font partie de la mission chargée d’enquêter sur la mort des deux policiers victimes de la vindicte populaire à Befandriana Nord. C’est d’ailleurs suite aux investigations de Martin Rasamivony, enquêtant alors sur les allégations affirmant que les deux policiers avaient soudoyé des personnes, que tout ce drame s’est déclenché.

Malgré son absence sur les lieux du drame, Jean Luc Rakotovelo n’en démord pas: «c’est un témoin, présent au moment des évènements qui m’a rapporté l’affirmation. Il affirme que c’est une aliénée mentale qui a commis l’irréparable. Nous connaissons l’identité de cette personne ainsi que son adresse et j’ai déjà remis tous les éléments en ma possession aux personnes chargées de l’enquête. »

L’enquête, justement, suit son cours. Plusieurs questions concernant l’affaire sont encore sans réponse, et parmi elles, celle concernant l’identité de la personne qui a mis le feu aux 487 habitations de la commune d’Antsakabary. Samedi dernier, en venant témoigner sa sympathie aux victimes d’un incendie au quartier des 67 ha, le premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly a confié que l’enquête avance, mais les résultats ne peuvent pas encore être divulgués.

L’affaire d’Antsakabary a coûté son poste à Norbert Anandra. C’est le contrôleur général de police Mamy Jean Jacques Andrianisa qui l’a, depuis, remplacé.

Faniry Ranaivoson