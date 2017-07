Le peloton policier accusé de tous les abus à Antsakabary a été entendu. Le passage au parquet s’effectuera à Tana, suite à un dessaisissement du tribunal de Mandritsara.

Le dossier Antsakabary sort des tiroirs du comité mixte d’enquête. Quatre mois et demi après l’audition de la partie civile constituée par des villageois d’Ambalamanga, Ambinanindro, Antanagnambo, Ambodifinesy et Ambohitraivo, où quatre cent quatre-vingt-sept foyers, commerces et greniers à récolte, ont été brûlés, et où des habitants ont été violentés et maltraités, lors du passage d’un peloton de quarante-deux policiers, venus procéder à l’arrestation des bourreaux de deux de leurs collègues, lapidés et charcutés à mort par une cohue d’individus en furie. Les auditions des policiers montrés du doigt d’avoir perpétré des abus et exactions en tous genres contre la population, battent actuellement son plein. «Le corporatisme est écarté dans cette affaire. La police nationale a un attachement aux valeurs éthiques. Des difficultés procédurales ont certes fait qu’il y a un atermoiement mais il a fallu prendre ce mal en patience. Les efforts menés ont payé et l’affaire sera remise à la justice pour qu’elle puisse trancher », indique une source auprès du ministère de la Sécurité publique.

Poursuites pénales

La semaine passée, des policiers ainsi que des gendarmes du même comité mixte se sont dépêchés à Mahajanga et Antsohihy pour mener les interrogatoires. Les enquêteurs sont issus de direction de la police judiciaire auprès du commandement de la gendarmerie nationale ainsi que de celle du ministère de la Sécurité publique. Des informations filtrées au compte-goutte révèlent que les interrogatoires ont été entamés le vendredi 7 juillet. Hier, ils étaient en phase de clôture. Le dossier devrait être transmis incessamment au tribunal, seul habilité à engager les poursuites pénales contre les policiers incriminés, sur demande d’ordre de poursuite, adressé au ministre de la Sécurité publique.

Á la lumière des informations communiquées, le tribunal de première instance de Mandritsara, juridiction territorialement compétente, a été dessaisi au profit de celui d’Antananarivo. Le passage au Parquet des policiers suspectés s’effectuera de ce fait dans la capitale, contrairement à celui des trente-et-un villageois, traduits devant le tribunal d’Antsohihy, le 28 février, pour le meurtre du sous-brigadier de police Dieu Donné Razafison et de l’agent de police de 1er échelon Samson Razafin- dramevajery, à Ambala-manga Antsakabary, le samedi 18 février, à la tombée de la nuit. Cinq des suspects entendus sont placés en détention préventive à la maison centrale du district. L’un d’eux a subi une première enquête au fond, le vendredi 7 juillet. Paralysé par un délestage qui a sévi, le parquet d’Antsohihy a écourté les auditions, renvoyant en prison ses compagnons carcéraux, sans avoir pu les interroger.

À pied

Les défunts éléments du commissariat du district de Befandriana-Nord ont fait l’éprouvant déplacement, à pied de plus d’une centaine de kilomètres jusque dans les brousses profondes d’Ambalakosy Antsakabary, sur réquisition du chef district, lequel a envoyé un soit-transmis au commissariat, en sa qualité d’Officier du Ministère Public (OMP), faute de tribunal de première instance. Les deux agents avaient pour ordre d’embarquer un prétendu voleur de canards, lorsqu’ils se sont heurtés de plein fouet à une foule furieuse, sur le chemin du retour, aux côtés de l’individu interpellé.

Accusés de rackets contre des villageois, dont l’un a soutenu avoir été dépouillé d’une somme s’élevant à 100 000 ariary avec laquelle il devait se procurer du miel selon ses dires, les deux policiers ont été pris en tenaille par une foule vindicative et sanguinaire, à la hauteur d’Ambalamanga. La mort attendait les deux hommes après de stériles pourparlers conduits par le maire d’Antsakabary. A l’arrivée du commandant de la brigade locale de la gendarmerie, ils avaient déjà franchi le point de non retour en quittant les lieux, Kalachnikov armés et en position de tir, selon des témoignages.

Seth Andriamarohasina