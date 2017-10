Au point mort. La situation de la société triple A ne rassure toujours pas. Pour arrondir les angles, une rencontre a été effectuée, hier, entre les représentants de l’État et les responsables de la société. Une rencontre aux airs de négociation qui s’est tenue à Antaninarenina, au ministère de l’Industrie, avec, comme principal médiateur, le Syndicat des industries de Madagascar (SIM). Le syndicat annonce « soutenir la cause de toutes industries malgaches aspirant à développer ce secteur dans les règles de l’art, autrement dit, dans le total respect des règles et lois ». Freddy Rajaonera, président du SIM, explique:« notre concertation d’aujourd’hui s’est essentiellement focalisée sur la fermeture de la société AAA Antsirabe afin de trouver des terrains d’entente entre les deux parties ».

Une situation stagnante qui commence à faire des vagues chez l’opinion publique et surtout les entrepreneurs et industriels du pays. À ce sujet, Tazafy Armand, ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé (MIDSP) rassure que « Le SIM et le MIDSP s’accordent déjà sur cette régularisation du secteur industriel où tous seront appelés à respecter et faire respecter les textes écrits concernant les normes industrielles ».

Harilalaina Rakotobe