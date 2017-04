Les trois hommes d’une trentaine d’années qui ont réclamé la tête d’un suspect en garde à vue au commissariat de 67ha ont été placés en détention préventive à Antanimora. Ils ont été écroués pour menace d’incendie, de jets de pierres contre les bureaux de la police et d’incitation à la vindicte populaire.

Déférés au parquet hier, les trois hommes auraient constitué une grave menace pour la sécurité publique aux alentours de 67ha, selon une source judiciaire. « C’est pour cela que leur dossier a été immédiatement envoyé à la justice. Celui de l’auteur présumé de tentative du meurtre sera bientôt entre les mains du procureur », a fait savoir le commissaire de police

des 67ha.

« Une foule s’est massée devant le commissariat pour réclamer la sortie du suspect gardé dans nos locaux, pour le livrer à la vindicte populaire. Les trois hommes ont incité le public à s’insurger. C’est pourquoi, on a dû procéder à leur arrestation », a souligné une source auprès de la police.

Dimanche, en pleine journée, une querelle entre deux hommes s’est soldée par un violent affrontement. L’un des protagonistes a été poignardé, grièvement blessé et se trouve encore à l’hôpital.

Ces derniers temps, la tension monte d’un cran dans le quartier des 67ha dont, des opérations de pickpockets, des gangs, une série d’arrestations…selon les informations recueillies au niveau de fokontany.

Hajatiana Léonard