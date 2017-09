Depuis 1975, d’abord la CCIR, puis la société aéroportuaire n’ont fait que pousser les murs. Pour cette fois, une conception bioclimatique s’est imposée.

Extension à l’Ouest, côté piste, puis à l’Est et pour finir définition d’un nouveau circuit départ, les gestionnaires de Réunion – Roland-Garros touchent aux limites de l’exercice. L’avenir passe par la construction d’un nouveau terminal qui viendra s’inscrire entre les installations actuelles et la base aérienne sur l’empla­cement de l’ancienne aérogare fret. «Nous avons fait le choix d’une conception bioclimatique afin de réduire l’impact environnemental», explique Guillaume Branlat. «Ce souci s’inscrit dans notre volonté de réduire nos consommations de ressources naturelles».

Ainsi en 2018, le toit terrasse de l’aérogare passagers actuelle sera couvert de 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques. À mesure du développement de la production d’énergie solaire nous intégrerons progressivement des véhicules électriques. Le nouveau terminal traitera les départs. L’installation actuelle aura pour vocation à accueillir les arrivées. Jusqu’en 2022 ce sont près de 180 millions d’euros qui seront investis contre 120 millions d’euros pour la période 2011 – 2016.

Reconfiguration

«Dans le cadre d’une consultation d’architecte nous avons reçu une vingtaine de propositions. Trois seront retenues et seront départagées dans le cadre d’un concours. Nous devrions avoir les premières esquisses d’ici la fin de l’année. L’objectif est de pouvoir accueillir en 2022 3,2 millions de passagers», poursuit Guillaume Branlat. Plusieurs centaines de places de parking supplémentaires seront mises en service entre 2019 et 2020 au terme d’une reconfiguration intégrale de l’offre de stationnement.

En 2019, un nouveau hangar de maintenance aéroportuaire de 3 000 m2 sortira de terre dans la partie Est du domaine aéroportuaire à l’arrière de la base actuelle d’HéliLagon. La société aéroportuaire réfléchit à la construction d’un immeuble à l’entrée de l’aéroport qui pourrait, entre autres, accueillir son siège social mais aussi des activités de commerce et de services. À plus court terme, les travaux de création d’aires de sécurité à l’extrémité des pistes seront achevés à la fin de l’année. «Mi septembre nous ferons le choix entre les deux systèmes de lit d’arrêt, l’un américain, l’autre suédois», confirme Guillaume Branlat. Parallèle­ment le renforcement de la protection littorale sur 1,7 km débutera en 2019 en plusieurs phases.

