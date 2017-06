Les travaux de la construction du nouveau terminal commencent à prendre forme. Le budget a été bouclé.

Deux ans de péri­pétie. Le consortium Ravinala Airports dispose maintenant des fonds nécessaires au bouclage du projet de construction du nouveau terminal de l’aéroport d’Ivato et de la réhabilitation de l’aéroport de Fascène Nosy Be. Il aurait donc fallu deux ans après la signature de contrat de concession pour boucler le dossier de financement.

« Il faut une mobilisation permanente de l’équipe du

projet, que ce soit au sein des entreprises du consortium, su au sein des trois ministères.

La complexité technique, juridique, fiscale, financière et le niveau des exigences étaient grands. Nous avons tous ensemble relevé une à une les conditions préalables au financement du projet. Le défi a été relevé », a expliqué, hier à Ivato, Vincent Devauchelle, directeur général de Ravinala Airports.

Pour marquer cet évènement, le consortium a remis officiellement, hier, au Président Hery Rajaonari­mampianina, la documentation financière des projets d’Ivato et de Fascène Nosy Be, lors d’une visite de chantier à Ivato. « Le bouclage du financement de ce projet a été réalisé pour plus de 200 millions d’euros pour la construction de l’aérogare d’Ivato et la réhabilitation de l’aérogare de Nosy Be », a déclaré chef d’État.

Début des travaux

Selon le chef de l’État, les bailleurs de fonds se sont mobilisés pour soutenir ce projet structurant. Parmi ceux-ci figurent la société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale, la société de participation pour la coopération économique (Proparco), le Deve­lopment bank of southern Africa (DBSA), le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) et l’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF).

Cette question de financement était un facteur de blocage de l’avancement du projet. Maintenant, les gros engins sont présents sur le chantier. Ce qui marque le début des travaux. Les ingénieurs et techniciens de ce grand projet étaient visibles sur les lieux à Ivato. Le consortium Ravinala Airports estime ainsi terminer les travaux à l’aéroport d’Ivato en décembre 2018 et sa mise

en service commerciale en juin 2020. Cette nouvelle infrastructure aura une capacité d’accueil annuelle de 1.5 millions de passagers et extensible à 1.8 millions de passagers.

Lova Rafidiarisoa