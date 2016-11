Le système sécurisé de comparaison et évaluation d’identification personnelle (Pisces) est opérationnel depuis hier. Grâce à cet outil, la sécurité aux frontières est plus que jamais renforcée.

Les Améri­cains à la rescousse. Le processus de contrôle des identités des personnes qui débarquent ou transitent au niveau de nos frontières aéroportuaires a connu un petit lifting, depuis hier. Tout se fait maintenant avec des outils sophistiqués à la pointe des technologies.

Les Etats-Unis viennent de déployer à l’aéroport d’Ivato un tout nouveau système baptisé Pisces ou système sécurisé de comparaison et évaluation d’identification personnelle. « Aucun pays n’est plus à l’abri des menaces terroristes. Le déploiement de cet outil arrive à point nommé avec l’accueil du sommet de la Franco­phonie à Madagascar », s’est réjoui le chef du gouvernement Olivier Mahafaly.

En effet, Pisces est un système de base de données de contrôle de frontière qui repose, en grande partie, sur la biométrie. Chaque voyageur qui transite sur les frontières de Madagascar fera l’objet d’un prélèvement d’informations biométriques. Puisque ce système permet de relever les empreintes du passager, de le photographier, de lire son document de voyage. Tout ce processus devrait se faire normalement en moins de deux minutes.

Le système Pisces a fait ses preuves dans de nom­breux pays surtout dans les zones sensibles à la lutte contre le terrorisme comme l’Irak, l’Afghanistan, le Kenya, l’Ethiopie. Selon les informations recueillies auprès de l’Ambassade des États-Unis, 34 ordinateurs ont été installés dans les zones d’embarquement, de transit et à l’arrivée à l’aéroport d’Ivato. Une partie du système est installé auprès du ministère de la Sécurité publique. Le tout est connecté en permanence au réseau Pisces et aux serveurs basés quelque part aux États-Unis.

Intérêt commun

« Madagascar a rejoint les autres pays du monde entier qui utilisent ce système ultramoderne pour documenter les arrivées et les départs des voyageurs internationaux dans les aéroports, les ports maritimes et dans certains cas, des frontières terrestres », a souligné Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis à Madagascar.

Avec la menace terroriste qui est, désormais, devenue permanente, la sécurité des frontières

constitue un intérêt commun pour les Etats-Unis et Madagascar. Pour les Américains, la nécessité de renforcer la sécurité ne se cantonne pas uniquement à l’intérieur de leur pays mais concerne aussi leurs intérêts à l’étranger dont Madagascar.

En cas de détection d’un individu fiché, le gouvernement malgache rassure qu’il est en mesure de contrôler une telle situation. « Il y a des conventions internationales sur l’extradition. La possibilité de porter l’affaire devant la justice malgache est aussi une autre solution », a rassuré le Premier ministre.

Lova Rafidiarisoa