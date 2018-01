Business dans le chantier. Trois individus, dont l’un pris en flagrant délit au nouvel aéroport en cours d’extension d’Ivato, ont été traduits devant le parquet du tribunal de première instance d’Anosy, hier. Le commandant de brigade de la gendarmerie locale a indiqué qu’un chauffeur d’engin impliqué dans cette affaire reste introuvable après l’arrestation de ses complices. Six bidons de vingt litres contenant du gasoil pris sur les pilleurs ont été confisqués par la gendarmerie. Au moins trois agents de sécurité civils chargés de la surveillance permanente du site, pendant cette nuit-là ont été également auditionnés.

« Le réservoir se trouve presque isolé à l’intérieur et on peut se demander comment un voleur arrive à se faufiler et puiser du carburant, puis le faire sortir à l’extérieur », s’est demandé une source proche de l’enquête. D’après un chef de chantier, ce n’est pas la première fois que ce type de vol est signalé depuis le début des travaux.

Le trio a été présenté au juge d’instruction, hier soir. Le résultat de leur comparution sera alors connu ce jour. Tous les trois suspects ont reconnu leurs actes.

Hajatiana Léonard