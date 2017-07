L’administration douanière annonce avoir saisi plus de quatre kilos d’or hier. Au total, 32 kilos d’or ont été interceptés depuis le début de cette année.

L’énième trafic d’or intercepté. La douane annonce avoir déjoué une tentative d’exportation illicite d’or hier à l’aéroport d’Ivato. « Trente et un lingots d’or sommairement travaillés et non poinçonnés pesant en tout 4.2 kilos cachés et attachés dans deux valises ont été saisis sur un passager de la compagnie Air Seychelles », annonce la direction générale des douanes. Le présumé contrebandier allait rejoindre la ville d’Abu Dhabi en transitant par Mahé, Seychelles. Les saisies des métaux jaunes cette année dépasse déjà celles de l’année dernière. Cinq cas de trafics illicites d’or ont été enregistrés depuis le début de l’année. Au total, les contrebandiers ont tenté d’exporter illégalement 32 kilos d’or tandis qu’en 2016, l’administration douanière en a saisi. Le record étant la saisie de 18 kilos d’or massif d’une valeur de 700 000 dollars le 21 janvier.

600 kilos d’or

On attend la suite accordée par les responsables étatiques à de ces affaires. La seule explication obtenue auprès des responsables parle du transfert de ces métaux jaunes dans le coffre de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM). Qu’en est-il de la plainte annoncée par le ministère des Finances et du budget contre un officier supérieur de l’armée lorsque ce dernier s’est emparé de vingt quatre bracelets en or pesant au total mille six cent vingt grammes saisis sur deux passagères en partance de Nairobi le 4 juin ? Ces cas de trafic ne sont que des gouttes d’eau dans l’océan. Selon un document de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI), « malgré l’interdiction d’exportation de ce métal jaune, les Nations Unies évaluent la valeur des exportations de Madagascar à 18 millions USD en 2012, ce qui équivaudrait à 600 kg d’or et pourrait représenter plus de 790 millions MGA de redevance ». Mais ce chiffre a été réactualisé plus tard par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) qui estime que la valeur des exportations d’or vers le reste du monde est estimée à 75,21 millions de dollars en 2012. Actuellement, l’exportation d’or est autorisée sous conditions. L’opinion publique attend ainsi une ferme décision de l’administration sur ces cas de trafic illicite.

Lova Rafidiarisoa