Trois cents grammes d’héroïne ont été saisis par les douaniers à l’aéroport d’Ivato, hier. Un suspect africain a été arrêté.

Trafic de drogue. Les agents de la douane de l’aéroport d’Ivato ont découvert trois cents grammes d’héroïne, hier. La drogue, à destination de Hong Kong, a été dissimulée autour de six bobines de fil à coudre, enroulées dans des sacs en plastique. Ces rouleaux ont été mélangés avec des fils à bâtir multicolores et des fermetures blanches pour duper les receveurs du service des douanes.

Les contrôleurs n’auraient pas réussi à mémoriser laquelle parmi les voitures express ayant successivement déchargé des ballots a transporté l’héroïne. « Le balluchon devait passer au scanner. L’appareil a ressorti trois couleurs, celle du fil, du support et du stupéfiant », a indiqué Haja Rakotoarimalala, receveur à la douane d’Ivato. La compagnie aérienne où le colis sera expédié n’a pas été encore désignée avant cette découverte. « Il fallait attendre leur regroupement et une lettre de transport aérien pour que ces bagages soient tous chargés », a précisé le même interlocuteur.

Un Africain, épinglé dans cette affaire, s’est fait arrêter, hier, à Soarano. Sa nationalité reste inconnue à cause de secret de l’enquête, d’après les explications reçues.

Arrestation

Agissant sur des renseignements et avec l’aide d’un partenaire privé, les douaniers ont réussi à localiser le point de vente où cet Africain a reçu le paquet. « Nous avons la certitude qu’il connaît bien celui qui l’a rendu chez lui. Comment se fait-il qu’un paquetage lettré made in China soit encore transité en Chine ? », a soulevé le receveur, Haja Rakoto­arimalala.

Une enquête a été ouverte sur ce sujet en vue de pourchasser le baron de la drogue dans le pays. Les appareils engagés sont à présent en mesure de distinguer toute substance psychotrope qui passe au scanner.

Il s’agit de la deuxième saisie, après celle en août, où cent grammes de cocaïne ont été déjoués, selon les informations recueillies. « L’enquête y afférente serait déjà parvenue au niveau du tribunal », a rappelé une source au sein de la division des douanes chargée des stupéfiants, à l’aéroport international d’Ivato.

Hajatiana Léonard