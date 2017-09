Les travaux de construction à l’aéroport d’Ivato avancent à grands pas. Le site connaît une grande transformation depuis juin.

La grande grue télescopique surplombe le grand chantier de l’aéroport d’Ivato. Une autre grue est en cours de montage. Des bacs à béton et des tonnes de ferrailles font office de décor du chantier. Les travaux, confiés à la société CMBI, regroupant Colas Madagascar et Bouygues, bâtiment international avancent à grands pas. Deux cent soixante dix ouvriers y travaillent d’arrache pied avec six sociétés sous-traitants.

Selon les explications de Ravinala Airports, le nouveau concessionnaire de l’aéroport d’Ivato, le terras­sement du chantier a été achevé au mois d’août. Depuis début septembre, CMBI se consacre aux fondations de la nouvelle structure aéroportuaire. Quatre vingt trois pieux de 20 mètres de long sont à construire. « Leur mise en place est effectuée à 50% », a confié hier Jean Louis Fuz, directeur des Grands projets de Ravinala Airports. « Et, comme il s’agit d’une construction très moderne, les techniques utilisées dans le cadre des travaux de structures, notamment concernant les pieux et les longrines, correspondent parfaitement à ce qui se fait à travers le monde pour des projets d’envergure similaire », ajoute le responsable.

Étapes franchies

Plus de 6000 mètres cubes de béton sont nécessaires pour la fondation sans parler des tonnes de ferrailles. Le chantier est conçu pour être en phase avec les standards internationaux et les normes de l’Association du Transport Aérien Interna­tional (IATA). Actuellement, la construction de la nouvelle station d’épuration d’eau de l’aéroport d’Ivato est aussi en cours. La fin des travaux pour ce volet environnemental est prévue en janvier 2018. Une étape importante est déjà franchie avec les travaux de terrassement de la station d’épuration qui sont terminés. Parallèlement à cela, les travaux concernant la mise aux normes des réseaux d’assainissement de l’aéroport d’Ivato sont aussi engagés.

À terme, le terminal aura une capacité d’accueil annuelle de plus de 1,5 mil­lions de passagers. Il sera équipé de trois passerelles permettant aux passagers d’embarquer directement à bord de leur avion, sans passer par le tarmac. Le parking pourra accueillir jusqu’à quatre cents voitures.

« Le matériel utilisé sera plus performant et à la pointe des nouvelles technologies. Pour la vérification de bagages des passagers, des scanners de troisième génération seront installés au sein du nouveau terminal. Ce matériel est capable de traiter plus de mille cinq cent bagages par heure », a fait savoir Jean Louis Fuz, directeur des Grands projets de Ravinala Airports.

Lova Rafidiarisoa