Un revolver ainsi que des munitions qu’un ancien parlementaire avait tentés de transporter illicitement ont été découverts.

Un ex-sénateur sur la sellette. Jeudi matin, aux alentours de 10 heures, une arme à feu que l’ancien sénateur cloué au pilori a tenté d’introduire illicitement à bord du vol MD 416 de la compagnie Air Madagascar à destination de Maroantsetra, a été interceptée in extremis. L’ancien locataire de la Chambre Haute ne s’est pas manifesté, bien que les éléments du service central de la police de l’air et des frontières (PAF) à l’aéroport international d’Ivato, l’aient appelé au haut parleur, après avoir découvert le pot-aux-roses. Carte d’embarquement déjà en main, l’ex- sénateur a sauté à bord de l’ATR 72 d’Air Mada­gascar, dont le vol était en passe d’être clôturé, puis s’est envolé sans demander son reste.

Le revolver était dissimulé dans un bagage qui allait être envoyé en soute, lorsque les agents de la Société de Sûreté Aéroportuaire de Madagascar (SAMADA), ont mis à nu le subterfuge. L’arme de poing a été localisée lorsque le bagage a été mis à l’épreuve du scanner.

D’emblée, ces derniers ont averti la police, qui a, à son tour, appliqué les procédures de fouilles de bagages suspects. La valise a été, de ce fait, envoyée au banc des fouilles.

Enregistrement vidéo

Un simple prénom était inscrit sur le talon de bagage. Invité à se présenter, le propriétaire qui s’est plié aux quatre vents, a fait tourner en bourrique les hommes de la PAF. En investiguant à partir des bribes d’indices en leur possession, et en examinant les enregistrements des caméras de surveillance, ils ont, néanmoins, réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’au suspect, dont l’identité a été très vite établie.

En examinant la valise, ils ont également mis la main sur des munitions. Après avoir été ouverte, la valise a été laissée aux bons soins du service litige bagages de la compagnie Air Madagascar. Le revolver ainsi que les cartouches retrouvées, sont, en revanche, saisis par la police.

« Les procédures sont déjà entamées. Néanmoins, nous attendons que le propriétaire se manifeste pour recueillir sa déposition », explique une source auprès de la PAF.

« Voyager en avion avec une arme à feu n’est pas interdit. Il est, par contre, soumis à des mesures de sécurité des plus strictes. Evidemment, il faut d’abord que le passager soit en possession d’un permis de port ou de détention d’arme. Pour le cas de l’ex-sénateur, aucune déclaration n’a été effectuée et aucun papier n’a été présenté », souligne le même interlocuteur.

L’avion de l’ancien sénateur en question s’est posé à Maroantsetra, avant-hier, aux alentours de midi. Il a débarqué sans anicroche.

Seth Andriamarohasina