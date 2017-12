La salle de débarquement du terminal international d’Ivato a pris un air plus moderne. Ravinala Airports, le nouveau gestionnaire de cet aéroport, s’est attelé à la rénovation de cette zone. Les travaux ont pris fin au mois de novembre. Les passagers en provenance d’une destination internationale sont accueillis dans un espace convivial, plus pratique et fonctionnel. La première remarque est la présence d’œuvres d’art réalisées par des artistes locaux pour apporter une touche de décoration à la salle. Les barrières métalliques ont été remplacées par des tensaguides afin de fluidifier le flux des passagers.

Outre ces parties plus visibles, l’installation de nouvelles signalétiques, d’un nouvel éclairage, et de nouveaux équipements

électriques et informatiques vient renforcer l’aspect moderne de la salle. « L’objectif est d’améliorer la qualité des services aéroportuaires pour rendre l’accueil des passagers plus agréable », explique-t-on du côté de Ravinala Airports. L’aéroport d’Ivato devrait refléter l’image du pays.

L.R.