Un avion léger à bord duquel se trouvaient maître Willy Razafinjatovo et cinq autres personnes a fait un atterrissage en catastrophe à l’aéroport d’Antalaha hier.

Sueur froide pour les occupants d’un avion de ligne. Hier matin, aux alentours de 9h 30, maître Willy Razafinjatovo alias Olala, ainsi que cinq de ses compagnons de voyage ont frôlé la mort, lorsqu’un Beechcraft, à bord duquel ils se trouvaient, a fait un atterrissage en catastrophe, à l’aéroport d’Antalaha.

«L’accident est survenu pendant que les pilotes effectuaient leur approche finale. L’appareil s’est posé en douceur, mais il a ensuite déboulé à vive allure sur le tarmac. Arrivé au bout de la piste, l’avion ne s’est pas encore arrêté. L’équipage a du coup, tenté l’impossible pour l’arrêter à tout prix. Et puis, il a vrillé vers la gauche, pour terminer sa course effrénée hors du tarmac, un peu incliné sur sa gauche », relate maître Olala. « Rapidement, nous avons évacué l’appareil, de peur qu’il n’explose. On nous a mis à l’abri, mais au final, il n’y avait pas de danger », poursuit-il.

Selon les informations communiquées, une défail­lance serait survenue au niveau du système de freinage. Celui du train droit aurait été inopérant à l’atterrissage. Déboulant à toute vitesse sur le tarmac avec ce problème technique, le bimoteur nécessitait davantage d’aire de décélération pour pourvoir s’arrêter. Toute la puissance de freinage étant concentrée sur le train gauche, l’avion s’est déporté de ce côté, pour se précipiter dans le décor.

Indemnes

Parmi les personnes se trouvant à bord figurent deux femmes, un ressortissant chinois, les deux pilotes malgaches ainsi que maître Willy Razafinjatovo. Ce dernier a pris l’avion pour Antalaha, pour un procès qui s’est tenu, hier. « Nous avons eu plus de peur que de mal. J’ai pu plaider lors de l’audience », rassure maître Olala.

Le Beechcraft qui a évité le pire, est un avion privé, appartenant à une compagnie privée. Ses occupants l’ont affrété pour les conduire à Antalaha. Le bimoteur a quitté l’aéroport international d’Ivato en début de matinée, aux alentours de 7 heures. Il a fait escale à Toamasina pour se ravitailler en carburant. Après un court arrêt, il a fait cap sur Antalaha. Le vol s’est déroulé sans anicroche jusqu’à ce que l’avion n’atteigne l’aéroport d’Antalaha où l’atterrissage a viré au cauchemar.

Endommagé, l’appareil ne peut reprendre le ciel sans vérification. «Je dois être à Tana demain (NDLR: ce jour). À défaut de notre avion, je prendrai le vol domestique d’Air Madagascar pour mon retour », confie maître Olala. L’Aviation Civile de Madagascar est en charge des investigations sur cet accident.

Seth Andriamarohasina