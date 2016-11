Sady mampahonena no mahatsikaiky. Saika tonga hatramin’ny fimpikasihan-tanana teo amin’ ireo depiote sasantsasany ny ady tombontsoa fitakiana ilay fiara tsy mataho-dalana (4X4). Tsy nifandrenesana ny fifama­liana sy ny horakoraka tao anatin’ny efitrano fivoriana, teny Tsimbazaza, omaly hariva.

Teo imason’ny minisitry ny Fitantanam-bola sy ny tetibolam-panjakana, Gervais Rakotoarimanana, no nitran­ga ny fifamaliana niaro teny tsy voahevitra teo amin’ireo samy depiote, rehefa lany tamin’ny tsangan-tanana tamin’ny isa 42 noho 36 ny fampidirana ny andininy mamaritra ny tetibola ilaina hahafahana mividy izany fiara 4X4 izany. Tsy nanaiky izany anefa ireo depiote mpomba ny fitondra­na izay nitsipaka ity fitakiana fiara tsy mataho-dalana ity, ka avy hatrany dia nanao bontolo nandray fitenenena nandidy ny filohan’ny Antenimie­ram­pirenena, Jean Max Rakotoma­monjy hamerina io fifidia­nana io. «Tsy ara-dalàna ny fomba fanisana ka tsy ekenay ny voka-pifidianana», hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo, isan’ireo depiote manohana ny fitondrana, tamin’ny feo mahery. An-danin’izay anefa, dia nanangam-bovona tsy nanaiky ny hamerenana ny fifidianana intsony koa ireo depiote mpanohitra, izay efa niady fo mafy ny hisitraka izay tombontsoa manokana izay. «Rehefa lany dia lany, fa tsy azo ekena izany famerenana fifidianana izany. Tsy kilalaon-jaza akory ny zavatra tapa­hina eto», hoy ny depiote Paul Bert Rahasimanana (Rossy), avy amin’ny vondrona parlemantera Miaraka amin’ny prezidà Andry Rajoelina (Mapar). Teo no nanomboka tsy voafehy intsony ny raha­raha ary nihamafy ny fifama­liana teo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany.

«Mahamenatra izao zava-mitranga izao ary raha tena demôkraty ianao andriamatoa filoha dia tokony tsy ha­nai­ky izany famerenana fifidianana izany. Afa-baraka ity andrimpanjakana ity amin’izao zava-mitranga izao», hoy ny depiote Christine Razanamahasoa, avy amin’ny Mapar, nanoha­na ny fitakiana ny fiara 4×4.

Tezitra mafy noho ny fitohizan’ny fandrabirabiana nataon’ireo depiote akaiky ny fitondrana anefa ny depiote Rossy ka niala teo amin’ny toerana nisy azy ary nanantona moramora ny toerana nisy ny depiote Nicolas Randrianasolo. Ity farany izay niala teo amin’ny toerana ary nanao avo vava toy ny mahazatra.

Fifanandrinana indroa miantoana

Efa nifanenjan-tsandry mihitsy ny roa tonta ary nifa­no­sika saingy tonga nandamina sy nisintona azy mirahalahy ireo depiote namany.

Tsy tapitra teo anefa fa mbola niverina fanindroany izay fikasana hifampikasi-tanana izay, vao nilamina tanteraka. «Avereno ny fifidinana fa aza kanosa ianareo», hoy indray ny antsoantso nataon’ ireo depiote akaiky ny fitondrana tamin’ny filohan’ny Antenimierampirenena, izay tsikaritra ho misy fitanilana amin’ireto farany, ka nahate­zitra ny an-daniny.

«Aleo ajanona aloha ny fivoriana andriamatoa filoha fa tena efa ambony dia ambony ny tosi-dra ka sao hana­hirana», hoy ny antsoantso nataon’ny sasany tamin’ireo depiote niatrika ny fivoriana nandaniana ny tetibolam-panjakana 2017, teny Tsimba­zaza. Tsy nety nitony ny raha­raha raha tsy nivoaka ny efitrano ireo depiote nitaky ny fiara tsy mataho-dalana izay mitentina 22 650 000 tapi­trisa ariary. Vao tanteraka izany, dia niroso tamin’ny tsangan-ta­nana nitsipahana ity fitakiana ity ny filohan’ny Antenimie­rampirenena, Jean Max Rakotomamonjy.

Ny nahatalanjona anefa dia nahatratra 42 indray ny isan’ireo depiote nandà ny hampidirana ao anatin’ny teti-bolam-panjakana 2017 ny vola hividianana ireo fiara 4×4 ireo. Ny minisitry ny

Fitan­tanam-bola sy ny tetibolam-panjakana, Gervais Rakoto­ari­manana, rahateo dia nanipika hatrany fa «tsy ampy hanimbinana hividianana izany fiara tsy mataho-dalana izany ny volam-pan­jakana».

Juliano Randrianja