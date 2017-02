Rien ne va plus. La remontée de l’épave de l’ACD annoncée récemment par l’APMF ravive des tensions déjà palpables sur le sujet.

Relations tendues. Le secteur privé et l’État semblent s’acheminer vers le chemin du divorce depuis la publication de la note explicative de l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF) en date du mois de janvier dernier. Cette note rappelle l’obligation d’appliquer le Code international pour la sûreté des navires et des installations (ISPS) et remet à l’ordre du jour le système Advance cardo declaration (ACD) qui impose une déclaration des cargaisons avant embarquement assortie d’une redevance.

Dans un communiqué publié, hier, dans la presse, les différents groupements d’entreprises, du Groupe­ment des entreprises de Madagascar (GEM) au Jeune patronat de Madagascar (JPM – Jery sy paikady ho an’i Madagasikara), en passant par le syndicat des industriels (SIM), le groupement du patronat malagasy (Fivmpama), le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) ainsi que plusieurs autres, annoncent que si l’APMF « devait persister dans cette voie (…), la confiance serait ébranlée et la poursuite du dialogue public-privé ne pourrait être envisagée ».

Le secteur privé dénonce, entre autres, que l’État n’ait pas respecté sa parole donnée en mars 2016 lorsque les deux parties se sont mises d’accord pour « travailler de concert pour la mise en place d’un système de sécurisation des ports de Madagascar dont la mise en œuvre sera nationale et confiée à l’APMF ». À entendre le communiqué, un groupe de travail a été mis en place au sein de la plateforme de dialogue public/privé, des concertations privé/privé avaient été menées, et il ne restait plus que les résultats des consultations public/public.

Mais alors que lesdits résultats étaient encore attendus, l’APMF a relancé le processus en publiant une note explicative remettant en selle l’ACD. « C’est une note interne expliquant la position de l’APMF sur la question », martèle, cependant, le Colonel Jean Hubert Zipa, directeur de l’APMF, sous-entendant que ladite note aurait « fuité » et n’aurait jamais encore dû être rendue publique. Sur la radio Antsiva, le directeur de l’APMF indique également avoir vainement attendu les propositions du secteur privé sur le sujet.

Dérogations

Revenant, d’ailleurs sur le « démenti » de l’ambassade des États-Unis, le colonel Jean Hubert Zipa rappelle que la mise en place du système ACD est une mesure purement malgache prise dans le cadre des recommandations internationales, notamment américaines, sur la sûreté et la sécurité maritimes, et n’est nullement imposée par les Etats-Unis.

Pour tenter de convaincre le secteur privé, le directeur de l’APMF rappelle que les 85 euros par conteneur à payer à titre de redevance ne concernent que les marchandises qui entrent dans les ports malgaches et non celles qui quittent Mada­gascar. « D’ailleurs toutes les marchandises importées ne sont pas concernées », poursuit-il, indiquant que les produits de première nécessité ne sont pas assujettis à la redevance. « Par ailleurs, la redevance ne sera que de 50 euros par conteneur pour les produits provenant de la région de l’océan Indien », ajoute-t-il encore.

Le secteur privé, lui, craint surtout pour les coûts de production supplémentaires que les redevances ACD vont générer. « Dans une conjoncture où les contraintes qui pèsent sur le secteur privé sont encore très fortes, cette initiative est mal venue », souligne le communiqué des groupements des entreprises. Il y est notamment question des « problèmes de délestage qui commencent juste à se résorber », « du prix des carburants, des menaces inflationnistes dans plusieurs secteurs ».

Pour ne pas rompre le dialogue, le secteur privé, dans sa quasi-unanimité « en appelle au président de la République pour que la parole de l’État soit respectée et que les discussions qui ont été entamées sur la sécurisation des ports se poursuivent au sein de la plateforme de dialogue public/privé ». L’idée du secteur privé est surtout que « ce projet de mise en œuvre de l’ACD soit arrêté une fois pour toutes ».

Harilalaina Rakotobe/Lova Rabary-Rakotondravony