Alors que les autorités envisagent de remettre sur les rails le système Advance cargo declaration (ACD), l’ambassade des États-Unis rappelle que ledit système ne répond à aucune exigence américaine.

xRéaction prévisible. L’ambassade des États-Unis n’a pas attendu longtemps pour remettre les pendules à l’heure. Sur une publication postée sur sa page Facebook, l’ambassade rappelle que la déclaration préalable des cargaisons (Advance cargo declaration – ACD) n’est en rien une exigence américaine, comme le laisse entendre l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) dans une récente note.

« En référence à la note explicative No. 084 publiée récement par l’APMF, l’ambassade des États-Unis à Madagascar souhaiterait, une fois encore, rejeter le lien supposé entre le système ACD et les exigences de la sécurité américaine », souligne le post de l’ambassade.

Dans sa publication, la représentation américaine martèle que « il n’y a aucune obligation dictée par les Gardes Côtes des États-Unis sous le Programme Inter­national de Sécurité Portuaire (International Port Security Program) ou sous le code ISPS (International Ship and Port Facility Code) pour un système ACD tel que fourni par la société ATPMS ». La déclaration dément fermement celle de l’APMF qui, dans sa note, justifie la mise en place dudit système par la nécessité de « répondre aux obligations internationales relatives à la mise en œuvre du code ISPS » et de satisfaire aux « recommandations (…) émises à l’issue des visites et de l’évaluation formelle de l’US Coast Guard des États-Unis d’Amé­rique à l’endroit de l’autorité maritime de Madagascar, durant ces deux dernières années ».

Selon les explications de l’APMF, la mise aux normes des ports internationaux de Madagascar, en termes de sûreté et de sécurité maritimes ainsi que l’exigeraient les conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré et ainsi que le demanderaient les partenaires commerciaux de la Grande île, dont les États-Unis donc, nécessitent des moyens qui seront financés par « les redevances sur les marchandises, objet des transports maritimes en termes d’exportation et d’importation dans nos ports ». C’est ainsi que le système ACD préconise une déclaration avant embarquement des cargaisons et un paiement de la redevance correspondante, de manière à obtenir le manifeste permettant l’embarquement des marchandises.

Aménagements

Les États-Unis reconnaissent, certes, que le principal port malgache, Toamasina en l’occurrence, ne répond pas aux normes ISPS, mais ils ne semblent pas estimer que la mise aux normes ainsi que le souhaitent les autorités malga­ches, soit une urgence. Dans son post sur Facebook, l’ambassade rappelle que « le Port de Toamasina jouit actuellement d’une dérogation sur l’ISPS par les Gardes Côtes des États-Unis » et que ceux-ci « sont satisfaits des efforts entrepris par les autorités portuaires afin de se conformer pleinement aux normes ISPS ». Pour les USA, il ne paraîtrait donc pas nécessaire de mettre en place le système ACD surtout que « le flux commercial conteneurisé entre Madagascar et les États-Unis continue sans difficulté, et (que) toutes les exigences de partage d’informations requises sont satisfaites avec les processus commerciaux existants ».

Cette prise de position américaine va-t-elle à nouveau amener le Gouver­nement à revenir sur sa décision de mettre en place le système ACD Une première tentative d’imposer ledit système avait été faite en 2015-2016, mais le tollé qu’elle a soulevé dans le milieu des affaires et dans le secteur du transport maritime, conjugué avec la réaction américaine, avaient amené les autorités à suspendre leur décision. Cette fois-ci, elles reviennent à la charge avec apparemment quelques aménagements stratégiques.

Alors que l’année dernière, le gouvernement avait quasiment obligé les armateurs et consignataires à payer les redevances sur les marchandises en les collectant auprès des importateurs et des exportateurs, cette fois-ci, il semble reconnaître que les redevances doivent émaner des « usagers ». Dans sa note explicative, l’APMF indique que « outre les apports initiaux des prestataires dans la mise aux normes de nos ports, le financement des activités et des équipements servant à l’amélioration des niveaux de sûreté, va faire appel à la contribution des usagers par la mise en place des redevances sur les marchandises, objet des transports maritimes ».

Lova Rabary-Rakotondravony