Des centaines de partis politiques se trouvent en situation irrégulière. Ils risquent d’être radiés du registre national.

Grande lessive. Les jours des partis politiques de conjoncture sont comptés. Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation (Mid) a recensé une centaine de formations politiques en situation irrégulière.

Dans le chapitre relatif aux droits et obligations des partis politiques dans la loi actuellement en vigueur, promulguée en 2011, ces derniers doivent, sous peine de radiation du registre national, faire avant la fin du mois d’avril de chaque année une déclaration d’existence comprenant le siège du parti politique, ainsi que les noms et adresses des membres du Bureau Exécutif. Par ailleurs, ils doivent notifier l’Administration de toute modification survenue dans la vie du parti dans les quatre mois.

Par ailleurs, ils doivent tenir un congrès national tous les cinq ans au moins, sous peine de radiation du registre national des partis politiques. Le congrès national est l’instance suprême de décision en matière d’orien­tation générale du parti de programme politique et d’idéologie.

Par définition, un parti politique est un groupement de citoyens ayant en commun un projet de société, partageant la même idéologie et poursuivant les mêmes objectifs, aux fins de défendre et de mettre en œuvre un programme politique pour le développement socio­économique et culturel de la Nation par l’exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national. Il concourt à la formation de la volonté politique, à l’expression du suffrage universel et à l’exercice du pouvoir par des moyens démocratiques et pacifiques à travers la participation aux élections, l’éducation civique et politique et l’encouragement de la participation des citoyens à la vie publique et politique. Il exprime ses objectifs dans un programme politique.

En avril 2017, des centaines de partis politiques ont négligé ces exigences, d’après une source auprès du Mid. Toutefois, la procédure de radiation n’est pas encore enclenchée. « Nous sommes en attente de la promulgation du projet de loi sur les partis politiques, actuellement à l’étu­de au niveau du Gouvernement », affirme-t-elle.

Laisser-aller

Selon toujours la loi 2011-012, il appartient au conseil d’État de la Cour suprême de statuer sur la dissolution d’un parti politique. Cette juridiction a également confirmé qu’elle n’avait pas encore tranché sur le sort des centaines de formations politiques irrégulières, par souci d’apaisement.

Avec l’embellie démocratique des années 1990, les partis politiques à Mada­gascar ont poussé comme des champignons. Dictés par l’opportunisme, il est fréquent de trouver des partis qui ne sont constitués que par le bureau exécutif, qui par ailleurs ne compte dans ses rangs qu’un petit réseau d’opportunistes. Une situation qui a amené Madagascar à aboutir à plusieurs centaines de partis politiques à un certain moment. Faute d’idéo­logie et de programme de société, la plupart des partis politiques malgaches ne sont que des coquilles vides.

Sauf changement radical, la nouvelle loi sur les partis politiques, d’après les cogitations de la commission consultative sur l’amélioration des cadres juridiques de l’élection a proposé que les partis politiques doivent participer au mois à trois élections majeures. Une proposition qui risque de ne laisser qu’une dizaine de partis politiques survivre après nettoyage.

Andry Rialintsalama