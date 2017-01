L’administration douanière se modernise petit à petit. Elle entend mettre en place un outil permettant de suivre en temps réel le dédouanement.

Un projet ambitieux. Le ministère des Finances et du Budget (MFB) entend mettre en place un outil qui permet de suivre en temps réel les différentes étapes du dédouanement. Cet

observatoire de délai de dédouanement on line a déjà fait l’objet d’une présentation lors de la célébration de la journée internationale des douanes à Toamasina. Il sera ainsi accessible à travers une plateforme web.

La mise en place de cet outil va permettre à court et moyen terme, un suivi en temps réel des opérations commerciales au sein d’un service dédié à la douane. De ce fait, ce dispositif permet de suivre dans le temps et dans l’espace, et de faire respecter des objectifs en termes de délai. « Cet outil confirme l’engagement connu de la douane malgache pour s’assurer de l’efficacité et de l’efficience de ces opérations douanières », a indiqué Eric Narivony Rabenja, directeur général des douanes.

Depuis quelques années, l’administration douanière a entamé des séries de réformes pour la rationalisation et la simplification des procédures de dédouanement.

Réformes

Afin de mesurer l’efficacité de ces procédures, l’observatoire du délai de dédouanement a été mis en place dans les bureaux des douanes du pays. Avec les tendances de la nouvelle technologie, l’administration douanière ne se contente plus de ce dispositif et

porte cet outil en ligne. Ceci favorisera l’adhésion et la participation de toutes les

parties prenantes du dédouanement.

Par ailleurs, l’administration douanière entre dans une nouvelle ère de modernisation. À part la mise en place de cette plateforme web, l’administration procède aujourd’hui à la dématérialisation de la procédure de dédouanement. Les usagers et commissionnaires en douane, n’auront plus à soumettre les versions papier des documents exigibles au dédouanement. Derrière toutes ces séries de mesures figurent, bien évidemment, l’amélioration de la collecte des recettes douanières, l’accélération des procédures douanières, et la diminution des risques de fraude.

Concours d’admission en février

L’ultime étape. Les candidats ayant réussi au test de présélection du concours des douanes devraient passer aux épreuves écrites d’admission. Ce concours se déroulera du 14 au 17 février et prévoit de recruter 30 inspecteurs, 100 contrôleurs, 100 agents d’encadrement et 50 agents de constatation des douanes. Rappelons que les candidats, pour devenir inspecteurs admis à la phase d’admissibilité, passeront encore le grand oral, axé sur des thèmes d’ordre général.

Lova Rafidiarisoa