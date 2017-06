Contradictoire. Annoncée en grandes pompes en 2016, l’alignement de la grille indiciaire des fonctionnaires à Madagascar tarde à voir le jour. Frustration de longue date et motif valable pour tous les meneurs de grève, ce projet tombe aux oubliettes. Face à la disparité des salaires et autres avantages des fonctionnaires, certains syndicalistes réclament l’augmentation du niveau des salaires les plus faibles, sans réduire les acquis des plus élevés.

De son côté, l’administration avance l’argument de l’insuffisance de ressources. « L’État est d’accord sur le principe du traitement égalitaire des fonctionnaires d’une même catégorie, et la loi en vigueur va dans ce sens. Toutefois, cette réforme nécessite pas moins de 300 milliards d’ariary », a expliqué Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique, du travail et des lois sociales, hier, lors de la cérémonie de sortie officielle de la première promotion des Hautes études en administration à l’ENAM.

Baptisé « Mamiratra », cette promotion est composée de hauts fonctionnaires déjà en service depuis au moins cinq ans. Les cent soixante quatorze auditeurs ont suivi une formation continue pendant deux ans. Les spécialisations concernent la diplomatie et relations internationales, l’administration publique, les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’administration publique et l’administration financière. Cette promotion est parrainée par Hery Rajaonarimampianina, président de la République.

Andry Rialintsalama