Les noms des candidats admis à l’administration douanière sont maintenant connus. Le résultat du concours est maintenant publié.

Enfin. Le résultat est connu. Les candidats au concours d’admission à l’administration douanière sont maintenant fixés sur leurs sorts. Les deux ministres, celui des Finances et du budget, et celui en charge de la Fonction publique ont signé hier les résultats de ce concours. Deux cent cinquante candidats vont rejoindre prochainement le corps de l’administration douanière après formation. Les trente autres candidats au poste d’inspecteurs de douanes devraient encore patienter car une autre épreuve les attend.

« Le recrutement de ces agents à l’administration douanière arrive à point nommé. Cela nous permet de renforcer davantage la lutte contre le trafic illicite. Nous tenons à remercier les candidats et surtout nos partenaires pour leur franche collaboration permettant au bon déroulement des deux phases de recrutement. Les agents et contrôleurs vont suivre maintenant des formations respectivement de trois et six mois », a fait savoir hier Eric Narivony Rabenja, directeur général des Douanes.

Engouement

En ce qui concerne le recrutement des inspecteurs des douanes, les noms des trente neuf candidats admissibles ont été connus hier.

« Ils doivent subir une visite médicale avant l’épreuve d’admission à savoir le grand oral», précise ce responsable avant d’ajouter que « près de seize mille candidats ont participé à ce concours. C’est une grande première pour l’administration douanière. Cela fait sept ans que la douane n’a pas organisé un tel concours ».

Devant un tel engouement, les divers responsables ont pris des mesures exceptionnelles, avec une sécurisation d’une importance capitale dans l’organisation du concours. Le recours à l’utilisation de nouvelles technologies, un logiciel pour traiter les résultats, s’est avéré indispensable.

Mais devant la publication tardive des résultats, et après l’annulation de la phase de sélection organisée en juillet après constatation de certaines irrégularités, le doute sur la transparence du concours s’est installé. Sur ce point, la Douane rassure. « Le concours était organisé en toute transparence. Ceux qui ont des doutes sur l’organisation de ce concours peuvent contacter directement l’administration et le bureau indépendant anti-corruption (Bianco) munis de preuves », a souligné Eric Narivony Rabenja.

Lova Rafidiarisoa