La semaine prochaine risque de surchauffer. Une grève se prépare actuellement au sein de l’administration douanière. Dans un avis au public, daté du 22 mai, le Syndicat des employés de la douane (Sempidou) annonce la tenue d’une grève de 48 heures à partir du lundi 29 mai. « Le Sempidou informe les usagers de la douane que tous les bureaux des Douanes sur tout le territoire malgache seront en grève à partir du 29 mai à 8 heures du matin jusqu’au 31 mai à 8 heures du matin », a indiqué cette lettre.

D’après le président de ce syndicat, Herizo Andria­navalona Ramamambola, « les employés réclament le paiement des reliquats de leurs avantages ». « Au cas où l’État ne prendrait aucune mesure, la grève risquerait de perdurer jusqu’au 5 juin », a-t-il soutenu au téléphone. De source auprès du ministère des Finances et du budget, des discussions sont engagées entre les deux parties pour trouver une issue.

Manques à gagner

Cette grève des douaniers risque de pénaliser l’économie du pays. Ce mouvement social causerait des manques à gagner dans la caisse de l’État, recettes non collectées et celles des entreprises. Même si les douaniers ont pris des mesures exceptionnelles pour certains types de marchandises. « Toutefois, un service minimum sera assuré, à chaque bureau, pour les produits périssables, les animaux vivants, les colis diplomatiques, les médica­ments, les matériels médicaux et hospitaliers ainsi que les armements militaires », avise la lettre.

Lors d’une grève de 48 heures initiée par ces syndicalistes, à l’issue de l’annonce de l’administration de la mise en place d’un test d’évaluation des l’ensemble des employés de la douane en juin 2016, Eric Narivony Rabenja, directeur général de la douane, a avancé, à l’époque, une perte de 10 mil­liards d’ariary pour la caisse de l’État.

