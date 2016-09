Quinze inspecteurs des douanes ont signé un contrat de performance qui va instaurer la culture de résultat. Ainsi, les mauvaises performances seront sanctionnées.

La méritocratie, fait-elle ses premiers pas dans l’administration publique Le ministère des finances et du budget a annoncé hier l’application d’un nouveau système d’évaluation au sein de la direction générale des douanes. « Quinze inspecteurs des douanes, issus du bureau de Toamasina port, sont les premiers signataires du contrat de performance. Ceci est un système de mérite et de culture de résultat établi au sein de l’administration. Il entre dans l’engagement de l’administration pour lutter contre les mauvaise pratiques et s’inscrit dans son programme de reforme », a déclaré Gervais Rakoto­arimanana, ministre des finances et du budget au cours d’un entretien téléphonique.

Bonus ou malus

En effet, le principe est simple. Ces employés de l’État seront évalués sur plusieurs critères déjà définis à l’avance selon leurs services. « Ceux qui sont performants bénéficieront d’une gratification, contrairement à ceux qui affichent une mauvaise performance. Ces derniers risqueront des sanctions jusqu’à leur révocation du corps de l’administration publique », a averti ce membre du gouvernement. « Parmi les critères à évaluer figurent la performance de l’agent sur le rendement par conteneur, le délai de dédouanement et le rendement de contrôle. Des coefficients seront fixés. Les agents auront à la fin du mois une sorte de bulletin de notes en fonction de sa performance », a expliqué Eric Narivony Rabenja, directeur général des douanes, hier.

La mise en place d’un tel système n’a pas été bien accueillie, en juin, par les membres du syndicat des employés de la douane (Sempidou). Les leaders syndicaux ont annoncé la tenue d’une grève pour contester la mise en place d’un test d’évaluation à tous les agents de la direction générale des douanes. Face à cette contestation, le gouvernement a fait marche arrière et change de stratégie. Maintenant, le test s’est mu en contrat de performance où chaque agent serait invité à signer ce document et serait évalué en fonction de leurs performances sur certains critères. Puisque les différents maillons de la chaîne douanière seront associés au processus. « Ce système sera appliqué aussi dans d’autres directions au sein du ministère », a promis le ministre.

Le gouvernement, principalement, le ministère des finances et du budget, attend de bons résultats à l’issue de l’instauration de ce processus, notamment, dans l’amélioration de la recette douanière, l’instauration d’un climat de confiance avec les usagers et la lutte contre toutes les formes de fraude et de corruption.

Lova Rafidiarisoa