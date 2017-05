Le syndicat des douaniers revient à la charge pour réclamer des reliquats de prime datant d’il y a plus de 3 ans.

Rebelote, le syndicat des douaniers est, une nouvelle fois, en grève. Cette fois-ci, l’arrêt des activités, déjà annoncé, à l’avance a commencé hier pour finir aujourd’hui. La motivation de cette énième grève s’explique tout simplement par « le non-paiement des reliquats sur les primes entre les années 2013 et 2016 promis il y a de cela plus de cinq mois », selon Herizo Andrianavalona Rama­nambola, président du syndicat ou Sempidou. Une réunion devait avoir lieu hier matin avec le premier responsable du ministère des Finances et du budget, mais n’a pu être effectuée.

Par ailleurs, une rencontre du directeur de cabinet de ce ministère avec les responsables syndicaux s’est tenue samedi. Une rencontre qui n’a pas apporté les résultats qui convenaient au Sempidou.

Blocage

Un cas de figure qui a motivé l’ensemble des membres du syndicat des douaniers du pays à entamer cette grève de 48 heures.

Un barrage motivé par une revendication certes, légitime, dans la mesure où ce service administratif génère une partie non-négligeable des recettes quotidiennes de l’État. Mais d’un autre côté, « ce blocage des frontières entraîne tout de même des pertes considérables du côté des opérateurs », s’indigne un importateur. Ce dernier qui explique qu’« avec seulement cinq conteneurs bloqués pour les 48 heures de grève à raison de 20 euros de frais de magasinage par conteneurs,nous enregistrons déjà une perte de 200 euros sur notre chiffre d’affaires. Sans compter les manques à gagner qu’engendrent les retards de livraison des marchandises jusqu’aux clients ».

Toutefois, pour rassurer, le président du Sempidou avance qu’« un service minimum a été assuré, d’où la présence permanente d’agents concernant les procédures liées à certains produits tels que les animaux vivants, les colis diplomatiques, les denrées périssables et les produits pharmaceutiques et hospitaliers ». Ainsi, toujours selon les responsables du syndicat, « la situation devrait revenir à la normale dès demain, si les revendications sont effectivement satisfaites par le ministère. Dans le cas contraire, la grève reprendra jeudi ».

Harilalaina Rakotobe