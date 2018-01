Qui sera assujetti aux impôts synthétiques ou qui sera soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ? Le fisc a apporté ses explications.

Guichet fermé à Antaninarenina. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) à Antaninarenina était pleine comme un œuf, hier. Les explications sur les réformes fiscales ont drainé beaucoup de monde. Des entrepreneurs, opérateurs économiques, travailleurs indépendants, transporteurs, ou encore des cadres ou chef d’entreprise ont répondu massivement à l’appel de la CCI Antananarivo et de la direction générale des impôts (DGI). La modification du seuil d’assujettissement du régime d’imposition des entreprises a animé toute la matinée.

Le seuil d’assujettissement à l’impôt synthétique (IS) ou encore au régime de la taxe sur les valeurs ajoutées (TVA) a connu une révision. Les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’ariary sont soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La loi de finances 2018 avait ramené le seuil de 200 millions ariary à 100 millions ariary. Le document budgétaire laisse pourtant le choix aux entreprises qui réalisent un chiffre d’

affaires annuel de moins de 100 millions d’ariary de rester dans le régime de l’impôt synthétique ou du régime TVA. Si l’on n’atteint pas ce seuil, il est possible, pour les entreprises, de rester dans le régime de l’IS.

Confiance

«Le basculement vers ces régimes nécessitait des explications. Le choix du régime doit être fait en ce début d’année fiscale pour celles qui sont censées être soumises à l’IS, c’est-à-dire avec un chiffre d’affaires annuel de moins de 100 millions d’ariary. Cette rencontre nous permet ainsi d’obtenir la confiance des contribuables et d’annoncer diverses mesures incitatives. Par exemple, la présentation d’une facture leur donne le droit de bénéficier d’une remise de 2% sur l’impôt dû», a soutenu Iouri Garisse Razafindrakoto, directeur général des impôts.

Le courant passe ainsi entre la DGI et les contribuables. Cet exercice de rencontre est tant souhaité par les entrepreneurs. C’est le cas par exemple de ce chef d’entreprise dans le secteur du service informatique. «Cette rencontre est très bénéfique dans le sens où tout le monde a eu sa part dans les explications des techniciens de l’administration fiscale. On ne peut pas nier cela», confie –t-il.

Lova Rafidiarisoa