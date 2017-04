L’administration douanière entre dans une nouvelle ère avec la moderni- sation. Elle lancera, cette année, l’opérationnalisation du logiciel Sydonia World, grâce à l’appui financier du gouvernement japonais à hauteur de 1 637 370 de dollars américains. Ce nouveau système apporte certaines améliorations par rapport aux lacunes et autres insuffisances constatées dans la dernière version Sydonia++, explique-t-on du côté de la douane. De ce fait, le dispositif permet de garantir la traçabilité des opérations de dédouanement. Ainsi, l’application offre le suivi dans le temps et dans l’espace, et permet de respecter des objectifs en termes de délai.

« Pour l’usager, en particulier le déclarant, Sydonia World sera plus ouvert et surtout plus facilement accessible étant donné qu’elle n’exige pas de module spécifique, mais on peut y accéder directement par Internet c’est-à-dire depuis une plateforme web », souligneun communiqué de la douane.

Outre les évolutions technologiques apportées par la nouvelle plateforme web et pour faciliter des échanges entre les différents partenaires de la douane, Sydonia World pourrait désormais, en plus des échanges de fichiers classiques au format XML, favoriser l’échange des données de système en système sans intervention humaine. En plus de sa souplesse à faire évoluer, le nouveau système que l’adminis- tration douanière est en train de mettre en place, englobe la totalité du métier de douaniers en termes d’échange et de procédure du commerce international.

Cette initiative de la direction générale des Douanes marque un nouveau pas dans son objectif de modernisation et de professionnalisme. Cela rejoint ainsi les démarches de dématérialisation des procédures douanières qui facilitent et sécurisent davantage les opérations. Et dans cette démarche de modernisation de l’organisation et de son système d’information, la douane malgache bénéficie du soutien de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ou CNUCED.

L. R.