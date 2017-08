Plus d’une centaine de nouveaux fonctionnaires ont reçu leur diplôme hier à Androhibe. Des anomalies écorcheraient le statut général des fonctionnaires.

En marge de la sortie de la 26e promotion de l’École Nationale d’Administration de Madagascar, à Androhibe hier, le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonan­drasana a déclaré que le statut général des fonctionnaires présente des anomalies qu’il faut rectifier et doit être rectifié au bénéfice du gouvernement. « Beaucoup de choses sont à rectifier dans ce statut. Il n’est, certes, plus au goût du jour et ne répond pas aux attentes des fonctionnaires, mais il faut aussi voir s’il est bénéfique pour le gouvernement », a-t-il soutenu.

D’après le locataire de Mahazoarivo, « les fonctionnaires sont l’un des corps de l’État pour lequel celui-ci dépense le plus. Alors pourquoi ne pas augmenter leur redevabilité envers l’État ? » Toujours d’après le chef du gouvernement, certaines règles doivent être « règlementées » pour que cela ne soit pas handicapant pour le pays.

Modification

« Pour le cas du droit de grève, il a été reconnu, et c’est tout. Pourtant, il y a des organes d’État, dont je ne citerai pas les noms, où il est presque inimaginable de faire grève, car cela est perçu comme un sabotage économique pour le pays » a-t-il soutenu. Le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Adminis­tration, du Travail et des Lois Sociales, Jean de Dieu Maharante, quant à lui, réaffirme les dires de son supérieur hiérarchique. « Il est vrai que le statut des fonctionnaires doit subir des modifications, mais cela peut aussi être bénéfique pour les fonctionnaires, d’où la mise en place de la commission tripartite qui permet d’étudier toutes les faisabilités au bénéfice du gouvernement et des fonctionnaires », a-t-il déclaré.

Outre le Premier ministre et le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, le Président de la HCC, le ministre auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement, le ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que les représentants du sénat et de l’Assemblée nationale sont venus assister à la remise de diplômes. La promotion FANAMBI compte cent quatre vingt et un nouveaux fonctionnaires issus de neuf sections dont les plus nombreux sont les élèves administrateurs civils et inspecteurs des impôts.

Loïc Raveloson