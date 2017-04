Une enquête internationale est menée sur les trafics de véhicules volés venant d’Europe. La douane a mis à contribution le logiciel Sydonia pour les recherches.

L’administration douanière s’est lancée dans une chasse ouverte contre le trafic international de véhicules. Une voiture suspecte, de marque BMW de la série X6, a été interceptée à Toamasina par le service de la lutte contre la fraude, la semaine dernière. « Les investigations menées par le service concerné rejoignant l’hypothèse que la voiture a été introduite au pays en contrebande », a indiqué l’administration douanière dans un communiqué.

À en croire le document, le véhicule suspect a été immatriculé deux fois à Antananarivo et Toliara. Ce qui amène la douane à aller encore plus en profondeur dans son enquête. Le premier reflexe des agents de la douane était de savoir comment le véhicule a été introduit dans le pays. La consultation du logiciel Sydonia ++ s’avère nécessaire dans ce cas. Les recherches semblent trahir le présumé contrebandier.

« Des recoupements effectués auprès du centre d’immatriculation de Toliara ont fait ressortir que le véhicule avait été importé par une déclaration IM4 C 30113 du 16 décembre 2014. La consultation logiciel Sydonia++ précise qu’une déclaration du même numéro mais datée du 13 novembre 2014 a été souscrite par une société de transit pour une importation de glace non armée laquelle n’a manifestement rien à voir avec l’importation dudit véhicule. Dès lors, les documents présentés sont manifestement tous des faux », précise la douane dans son communiqué.

Interrogatoires

La douane annonce alors l’ouverture d’une enquête. « La voiture sera placée sous retenue douanière au bureau d’Antanimena en attendant l’établissement de l’infraction douanière et la saisie réelle. Le propriétaire, qui s’avère être un acheteur, subira des interrogatoires », a fait savoir la douane.

Les médias français ont annoncé, récemment dans leurs colonnes, l’existence d’une filière d’exportation de véhicules volés à destination de Madagascar. Mais l’on ne sait pas si cette affaire révélée par la douane malgache a un rapport avec ce fait. « Entre avril 2015 et juillet 2016, vingt vols de véhicules de ce type (Range Rover) sont mis en rapprochement avec les précédents vols, dans le triangle Marseille-Aix-en-Provence-Toulon. Les investigations mettent au jour une véritable filière d’exportation. Les véhicules volés sont chargés en containers sur le port de Marseille pour être acheminés jusqu’à Madagascar », a expliqué sur son site internet France Télévisions.

Lova Rafidiarisoa