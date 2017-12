Depuis février, les autorités ont lancé une opération d’assainissement des états de paie. Dix mille fonctionnaires étaient par conséquent privés de solde.

La bonne gouvernance financière en premier rang. C’est le mot d’ordre de l’opération d’assainissement effectuée par le ministère des Finances et du budget dans les états de paie des fonctionnaires en activités et des pensions de retraite. Mais cette mesure a créé des grognes dans le rang de certains agents de l’Etat. Bien qu’ils soient bel et bien en activité, ils n’ont pas pu percevoir leurs soldes du mois de décembre. Pour cause, leurs noms ne figuraient pas dans la déclaration faite par leurs hiérarchies ou leur ministère respectif, dans le logiciel Augure. Autrement, ils sont considérés comme étant des fonctionnaires fantômes. Au total, ils sont près de dix mille fonctionnaires victimes de cette mesure étatique.

Depuis le mois de février, le ministère des Finances et du budget a lancé des opérations d’assainissement au niveau des soldes des fonctionnaires. La chasse aux agents en situation irrégulière était lancée avec le contrôle strict des états de paie. Chaque ministère et institution avaient participé activement aux opérations. Les responsables des ressources humaines auprès des ministères employeurs ont été appelés à intégrer tous les agents en service dans le logiciel Augure.

Ces bases de données permettront d’avoir des informations fiables sur les agents, comme la date de prise de service, la fonction, et également d’effectuer le suivi des états de paie.

Défaillant

« Après le rapprochement des états de paie et de ces déclarations, en novembre, nous avons détecté une différence de dix sept mille deux cents fonctionnaires », a déclaré Ihanta Sahondra Razafintsalama, directeur général de la gestion financière du personnel de l’État (DGGFPE) auprès du ministère des Finances et du budget (MFB). Sept mille huit cent d’entre eux sont des agents du ministère de l’Éducation nationale, et le reste appartient aux autres ministères.

Pour éviter tout couac ou malentendu dans l’application de cette mesure d’assainissement, le ministère des Finances et du budget, selon ce haut fonctionnaire, a encore laissé le soin à chaque ministère et Institution d’intégrer leurs agents en activité dans cette fameuse liste, dans le logiciel. Chose qui a été faite. Après une deuxième vérification et une confrontation avec la liste disponible auprès de la DGGFPE, neuf mille sept cent agents sont définitivement non déclarés, d’où la suspension de leur solde à compter de ce mois de décembre.

Mais le système semble avoir une faille. Le cas du ministère de l’Éducation nationale le confirme. Selon la déclaration de Sandrot Rabeandalana, directeur des ressources humaines auprès de ce département ministériel, « des agents de ce ministère, qui ont été intégrés dans cette liste et envoyés au ministère des Finances n’ont pas pu toucher leur solde ».

Devant cette situation, Vonintsalama Andriambololona, ministre des Finances et du Budget, tente de rassurer ces agents. Elle invite les responsables des ressources humaines à certifier et ainsi à attester les agents qui sont réellement en service au sein de leur département ministériel. « Nous pouvons traiter leurs soldes dès demain, s’ils sont attestés et certifiés par leurs ministères », a déclaré le membre du gouvernement. Ils pourront même toucher leur soldes avant la fin de l’année si tout est dans l’ordre, promet pour sa part Ihanta Sahondra Razafintsalama. La balle est maintenant dans le camp des ministères.

Lova Rafidiarisoa