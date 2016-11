L’accès à l’eau potable demeure encore un luxe pour de nombreux ménages à Madagascar. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 60% de la population sont encore touchés par ce problème. Pour y faire face, le forage d’eau s’avère être une solution très efficace pour baisser ce taux. « En plus, c’est une solution pour faire des économies sur la facture d’eau », soutient Brenda Rakoto­velomanantsoa de APC Ressources, une société spécialisée dans le forage d’eau.

À entendre les explications de cette responsable, cette société spécialiste en la matière dispose de toutes les technologies nécessaires pour exploiter les eaux souterraines. « Nous sommes parmi les grandes sociétés reconnues pour ses services de forage d’eau à travers l’Inde. La société possède 25 appareils de forage, avec une capacité de forer jusqu’à 500 mètres », continue-t-elle d’expliquer.

Actuellement, de nombreux particuliers ont opté pour la construction d’un puits. En plus d’être économique, cette technique présente de nombreux avantages, à savoir disposer d’une grande réserve d’eau, et l’utiliser à son gré. C’est une source d’eau sure et viable.

L.R.