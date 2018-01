Le Président a présenté les résultats de l’étude COHA, hier, au sommet de l’Union Africaine. La lutte contre la malnutrition est le principal enjeu économique de l’Afrique.

Le Président Hery Rajao­narimam­pia­nina a présenté les résultats de l’étude de Cost Of Hunger in Africa ou Coût de la faim en Afrique (COHA,) lors du dernier jour du trentième sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba, hier. Ces résultats montrent qu’en Afrique, 59 millions d’enfants souffrent chaque année de malnutrition, 3 millions en meurent, contre, seul, un enfant sur cinq qui fait l’objet d’une attention médicale adéquate. Et ces chiffres coûtent chers à l’économie car la sous-nutrition et la malnutrition représente 1,9 à 16,5% du PIB dans 12 pays d’Afri­que, dont Madagascar.

À la fin de son intervention, le Président malgache a lancé un appel à ses pairs pour relever ensemble le défi de l’accès de la population aux services de prévention et de prise en charge de la malnutrition chronique, et de tenir les engagements dans l’atteinte des Objectifs de Dévelop­pement Durable (ODD) pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, et enfin de promouvoir l’agriculture durable. Il a également soutenu que des actions sont mises en œuvre dans plusieurs pays.

Frein au développement

En ce qui concerne Mada­gascar, l’étude COHA a permis l’établissement du Plan National d’Action pour la Nutrition 2017-2021.

La décision de s’engager dans l’étude COHA a été prise durant le sommet de Malabo, en 2014, après l’adoption de la Déclaration sur la sécurité nutritionnelle pour une croissance économique inclusive et un développement durable en Afrique. L’objectif était d’évaluer l’ampleur de la malnutrition en Afrique, en démontrant ses conséquences sur le développement économique et social. La Commission de l’UA est actuellement en possession de données qui prouvent qu’il est fondamental de se pencher sur la nutrition des enfants car la sous-nutrition et la malnutrition constituent un véritable frein au développement social et économique.

Loïc Raveloson