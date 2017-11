L’Inner Wheel club d’Antananarivo organisera son énième levée de fonds au bénéfice des plus démunis, au Carlton Anosy, le 18 novembre. Ce club se consacre à appuyer les mères et les enfants en difficulté, à l’éducation et à l’autonomisation des femmes.

« Tous les bénéfices obtenus seront consacrés à la réalisation des œuvres sociales du club », souligne ce club féminin au service des plus démunis, dans un communiqué, hier.

Depuis une dizaine d’année, l’Inner Wheel club d’Antananarivo, travaille avec une cinquantaine d’exposants et d’autres sponsors, pour faire découvrir à tous, la joie de participer à une œuvre sociale d’un côté, et de découvrir des merveilles pour embellir son Noël, de l’autre côté.

Le haut de gamme des œuvres des artisans de Madagascar, à savoir, linge de maison, articles de broderie, bijoux, accessoires de mode et parfumerie, mode enfantine, aura sa place dans ce salon. La beauté et coiffure, les soins du visage et du corps avec les meilleurs produits d’ailleurs, et de la terre malgache riche de ses plantes médicinales et huiles essentielles, seront au rendez-vous. La Caverne d’Ali Baba recèlera aussi des livres et des jeux de société, pour enfants et adultes.

M.R.