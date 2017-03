L’Unicef vient recevoir un don qui financera son projet d’aide dans le Sud. Une manne pour la population face à la sécheresse.

Un don de plus 9 mil­lions de dollars a été octroyé par l’ambassade du Japon au Système des Nations Unies pour les fonds d’urgence face à la sécheresse dans le Sud. Une convention a été signée entre le Japon représenté par son ambassadeur à Madagascar, Ichiro Ogasawara, et l’Unicef par Elke Wish, sa représentante, assistée par Mamy Lalatiana Andrianarivo, ministre de la Santé publique et Roland Ravatomanga, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, hier, au Palais de Mahazo­arivo. 4 285 000 de dollars de ce financement sont destinés au projet de l’Unicef à Madagascar.

Ce don est destiné à améliorer les domaines de la santé, de l’environnement, de l’assainissement et de l’eau pour les enfants dans cette partie de l’île résumé en six points dans cette signature. Il s’agit de fournir des services de santé de base intégrés de qualité à travers la réhabilitation de cinquante centres de santé, de renforcer les capacités des agents de santé, d’accroître les activités de sensibilisation pour les personnes vivant dans les zones enclavées, d’améliorer le système d’information et des chaînes d’approvisionnement en intrants, d’assurer les infrastructures adéquates en eau, assainissement et hygiène auprès des services des santé et d’éliminer la défécation à l’air libre.

La sécheresse prolongée dans le Sud a engendré l’accès limité à l’eau potable ainsi qu’aux aliments nutritifs. Il est difficile également de bénéficier d’une cure dans les centres de santé.

Groupes à risque

Le rapport de l’Unicef démontre que sept cent cinquante mille personnes des huit districts les plus touchés vivent à plus de deux heures de marche du centre de santé le plus proche. Cent trente mille d’entre eux sont des enfants de moins de 5 ans (dont trente mille nouveau-nés); trente quatre mille femmes enceintes et cent soixante dix huit mille femmes en âge de procréer, représentant les groupes les plus à risque de la population. D’après Ichiro Ogasawara, ambassadeur du Japon, « l’insuffisance d’eau et la détérioration de l’état d’hygiène ont augmenté sérieusement chez les enfants de moins de cinq ans, le nombre de cas de maladie de pneumonie, de diarrhée, de paludisme et ainsi remonte le taux de mortalité infantile ».

Mamisoa Antonia