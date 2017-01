Rescapé de l’accident ayant fait 47 morts sur la RN3, le chauffeur du camion impliqué est menacé de vindicte populaire. Il a été isolé des autres victimes.

Survivant à l’accident de la circulation ayant fait 47 morts et 24 blessés sur la route nationale numéro 3 à la hauteur d’Anjozorobe samedi, le conducteur du camion de marque Mercedes Benz 813, impliqué dans cette sortie de route dramatique, est placé sous la protection de la gendarmerie pour éviter qu’il ne subisse une vindicte populaire. Alors que la plupart des blessés ont été placés en observation médicale au centre hospitalier d’Anjozorobe, il a été évacué vers la capitale à bord d’une ambulance, aux cotés de sept autres rescapés.

Pour sa sécurité, le chauffeur du camion a été placé à l’écart des autres rescapés hospitalisés. Alors que ces derniers ont été admis à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), le conducteur du poids-lourd a été conduit à l’hôpital militaire de Saovinandriana. Sérieusement touché à la tête, il y a été interné dans la journée de dimanche, après le drame.

Hier, des bruits selon lesquels il est placé en garde à vue au camp de la gendarmerie à Ankadilalana ont circulé.

Quatorze écoliers

Des noces, qui ont viré au cauchemar samedi. Plus de six familles ont été décimées dont un jeune couple qui allait célébrer son mariage à Talatanivolonondry, après leurs fiançailles la veille. L’accident s’est produit à la hauteur d’Antetezana, samedi vers 5 heures et quart, en arrivant à l’entrée du pont, surplombant la rivière Mananara au point kilométrique 88+300. Devenu incontrôlable, le poids-lourd lancé à toute vitesse a fait un plongeon dans les eaux montantes du Mananara. L’avant de la Mercedes 813 s’est littéralement encastré dans le lit de la rivière, se transformant en un piège mortel. En passant au peigne fin l’épave du camion et ses environs, les secouristes et les riverains ont repêché 14 enfants, scolarisés dans la Zone d’Administration Pédago­gique (ZAP) d’Ambon­ga­marina Anjozorobe. Les recherches se sont poursuivies mais le bilan reste statique.

Dans un communiqué, le Gouvernement souligne que le poids-lourd impliqué dans cet accident est strictement réservé au transport de marchandises et n’est nullement destiné au transport de personnes.

Andry Manase