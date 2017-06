Un taxi-brousse a fait une embardée meurtrière dans une rizière après une violente collision avec un camion. Le chauffeur du poids lourd a commis un délit de fuite.

Un délinquant de la route court en cavale. Après avoir envoyé dans une rizière un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter, en surcharge, tuant sur le coup un trentenaire et faisant huit blessés graves, le conducteur d’un poids-lourd a commis un délit de fuite et demeure jusqu’à maintenant introuvable. Le drame est survenu dans la soirée d’avant-hier sur la RN 7, à la hauteur de Vinaninkarena Antsirabe et au niveau du croisement menant à Ibity.

À la sortie d’un virage au point kilométrique 178, le véhicule de transport en commun s’est télescopé à toute vitesse contre le camion. La Mercedes Sprinter faisait route sur Mananjary tandis que le poids lourd venait de la direction opposée, lorsque le pire s’est produit. Après une collision frontale à vive allure, le taxi-brousse projeté dans les airs a fait un vol

plané par-dessus un ravin d’une quinzaine de mètres, avant de s’écraser en contrebas, effectuant dans sa course folle, un tête-à-queue spectaculaire.

Assis au troisième rang, un passager âgé d’une trentaine d’années a trouvé la mort. Un violent choc en pleine tête lui a été fatal selon la gendarmerie nationale.

Encore introuvable

Pour sa part, le conducteur du camion qui, apparemment n’a pas beaucoup souffert de la forte collision, a continué sa route, mine de rien pour disparaître dans le noir, sur le tronçon entre Vinaninkarena et Antsirabe. Les barrages de contrôle routier étant suspendus dans tous les axes de la Circons­cription Inter-Régionale de la Gendarmerie Nationale (CIRGN) à Antananarivo, le chauffeur du camion ne semble pas avoir eu de mal à s’évanouir dans la nature.

Sous le choc, après l’embardée meurtrière, les rescapés n’ont pu fournir le signalement du camion en fuite. Par ailleurs, ordre a été donné d’immobiliser sur l’axe, tout camion dont la partie avant porte des dommages récents susceptibles d’avoir été laissés par la collision.

Sur les dix-huit occupants du véhicule de transport en commun, huit se trouvent dans un état préoccupant. Ils ont été d’emblée évacués à l’hôpital d’Andranimadio Antsirabe, après le drame. Légèrement blessés, les neuf autres survivants sont, en revanche, hors de danger.

Patrick Rakotoarisoa & Andry Manase