En cavale après avoir fauché à mort un quadragénaire, un automobiliste a les gendarmes sur le dos. Des prélèvements d’indices ainsi que des enquêtes ont été effectués.

Sur les traces d’un chauffard. Les jours sont comptés pour un délinquant de la route qui a tué sur la RN 4. Dans la soirée de mercredi aux alentours de 21 heures, le corps inerte d’un quadragénaire a été retrouvé gisant en pleine chaussée sur la digue d’Andranotapahina, traversant le lac. Le chauffard a commis un délit de fuite, laissant pour mort le piéton sur le lieu de l’accident.

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Talatamaty est saisie de l’affaire. «Un automobiliste s’est rendu à la brigade pour nous informer qu’il y avait un corps sur la route. En se rendant sur place, nous avons constaté que la victime a succombé à un accident de la circulation et que le conducteur du véhicule qui l’a happé ne s’est pas arrêté. Le fugitif ne s’est, jusqu’à maintenant, présenté à notre bureau », explique un gradé auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Talatamaty.

Après le drame, la dépouille mortelle de la victime a été transportée à la morgue de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. L’examen du corps révèle des blessures mortelles, et de multiples fractures. Un choc en pleine tête lui a, par ailleurs, porté le coup fatal.

Indices

La victime n’avait sur elle aucune pièce d’identité lors de la découverte macabre. Dans la matinée d’hier, ses proches se sont, en revanche, présentés à la brigade de gendarmerie de Talatamaty pour signaler sa disparition, c’est alors qu’ils ont pris connaissance de l’accident mortel survenu la veille. Après identification, il s’est avéré que le défunt habitait à Mandriam­bero, Talatamaty et qu’il allait regagner son foyer lorsqu’il a trouvé la mort.

Les enquêteurs ont relevé des indices et procédé à des enquêtes de voisinage susceptibles de leur permettre de remonter, de fil en aiguille, jusqu’au chauffeur en fuite. Les signalements du véhicule impliqué dans l’accident qui a coûté une vie humaine, sont établis, aux dernières nouvelles et les points de choc ainsi que les dégâts matériels sur celui-ci, déterminés.

Les forces de gendarmerie appellent, de ce fait tout garagiste, que le délinquant aurait contacté pour des réparations, à les alerter au plus vite pour que l’homicide survenu ne reste pas impuni. La gendarmerie n’exclut pas la thèse d’un abus d’alcool dans cette histoire. Les recherches se poursuivent.

Andry Manase