Un transporteur d’employés de la commune de Bongatsara a été accidenté sur la route de Soamahamanina. Deux dames sont mortes sur le coup.

Tragédie. Une Mercedes Sprinter transportant des employés de la commune de Bongatsara, accompagnés de leur famille, a été victime d’un accident de circulation, sur la route de Soamahama­nina, samedi vers dix-sept heures. Ils revenaient d’un séjour de vacances à Ampefy, lors de cet accident. Deux dames sont mortes sur le coup, l’une faisant partie du personnel de la commune de Bongatsara, et l’autre une conjointe. « Il est de coutume, pour ces employés et leurs familles d’organiser une sortie, indépendamment de la commune, et je n’ai été au courant de ce voyage qu’après avoir été informé de l’accident », raconte le Maire de Bongatsara, Hanta Rabeharisoa.

D’après les enquêtes, l’accident a été provoqué par le détachement de la roue avant gauche du véhicule, « le car a fait un tonneau suite au détachement de la roue. Deux personnes sont mortes sur le coup et treize ont été blessées, dont six gravement atteints », selon les éléments de la gendarmerie dépêchés sur le lieu.

Grave accident

Trois d’entre eux oscillent encore entre la vie et la mort et le reste est encore soigné à l’hôpital Soavianandriana et Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Selon des témoignages, le véhicule accidenté vient d’être acquis par son propriétaire domicilié à Anjomakely.

C’est le énième accident de la circulation dans lequel une voiture de marque Sprinter est mise en cause. Outre la puissance de la voiture, dont certaines sont équipées de moteur turbo, l’imprudence du conducteur est souvent la cause d’un accident aux conséquences dramatiques. Les véhicules Sprinter semblent marcher sur les traces de la Super Goélette Renault, championne des accidents dans les années 70-80.

Faniry Ranaivoson