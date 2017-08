Le procès relatif à l’accident survenu dans le district d’Anjozorobe a enfin eu lieu, lundi 31 juillet dans la cour correctionnelle d’Anosy. Le chauffeur et le propriétaire du camion ont été écroués. Dix-huit mois (un an et demi) de prison ferme pour le propriétaire et le chauffeur du camion ayant causé le drame à Anjozorobe le 28 janvier, selon le verdict du tribunal. Le procès concernant ce terrible accident s’est déroulé en silence, lundi 31 juillet où les avocats des victimes et le maire d’Ambongamarina Manitra­hasinarivo Andrianalinjato étaient absents.

Ce dernier, en tant qu’autorité locale a représenté les victimes. « Le tribunal a accéléré le procès alors que la date a été déjà fixée pour hier, laquelle a été consentie, mardi 11 juillet par la justice et les plaignants », a indiqué le maire d’Ambon­gamarina. Le juge n’en a pas touché un mot.

Le placement sous mandat de dépôt du conducteur du véhicule a déjà atteint six mois. « Aucune détention provisoire d’un prévenu n’est limitée si l’on se réfère à la loi. On ne sait pas pourquoi le procès devait se tenir lundi 31 juillet », a appris le maire Andriana­linjato.

Une source proche des victimes a signalé qu’une cinquième tentative d’ajournement de l’audience par l’un des avocats de plaignants a été refusée. Un représentant de l’assurance, qui a requis l’anonymat révèle que la compensation s’élève à des millions

d’ariary.

Hier, chacune des victimes a demandé un dédommagement au propriétaire du véhicule et au chauffeur. « Ce sera mardi 22 août qu’on pourra entendre la décision judiciaire y afférente », a indiqué une source au sein du tribunal. Les deux accusés écopent d’un an et demi de prison ferme pour homicide involontaire, accident qui a coûté la vie à quarante-sept personnes et a fait vingt-quatre blessés.

Hajatiana Léonard