À peine la couverture universelle de santé lancée, l’indicateur de prestation de service, réalisé avec la Banque Mondiale, montre plusieurs failles graves.

L’accès au service de santé à Madagascar reste un défi majeur car il dépend de plusieurs points comme la disponibilité d’intrants, les infrastructures, la motivation des agents de santé.

« Des médecins affectés dans des zones enclavées fuient leur lieu d’affectation », affirme le ministre de la Santé Lalatiana Andriamanarivo, lors de la sortie de la dernière intégration des paramédicaux en fonctionnaires. Ce n’est qu’un des problèmes parmi tant d’autres, mais la disponibilité des intrants dans les lieux enclavés constitue un autre.

« Ayant eu une pénurie d’alcool lorsque j’étais à Ambato­finandrahana, nous avons dû utiliser du rhum pour désinfecter la plaie d’une malade », affirme un infirmier en retraite qui a requis l’anonymat. Les médicaments dans les centres de santé de base sont limités, la population doit ainsi avoir recours à des médecins privés plus chers.

Résultats

Certains centres de santé de base dans les campagnes utilisent le pétrole pour conserver les vaccins. Les résultats de l’Indicateur de prestation de service (IPS) détaillent encore plus ces failles.

Il ne s’agit pas de critique mais il faut combler les lacunes pour décupler les efforts que le gouvernement doit fournir. L’IPS révèle que « Plus de trois quarts (76 %) des formations sanitaires effectuent des accouchements mais seuls 18 % de l’ensemble des formations ont l’équipement nécessaire pour dispenser des services de soins obstétricaux d’urgence de base, la plupart étant concentrée au niveau des hôpitaux de district en milieu urbain (90 %). Seule la moitié, soit 52 % des hôpitaux de district, ont l’équipement nécessaire pour offrir des services obstétricaux d’urgence ».

L’accès à l’électricité devient un problème surtout en matière de conservation des médicaments et des vaccins. « Moins d’un tiers (28 %) des formations sanitaires malgaches ont accès à l’électricité, à l’eau potable et à un assainissement amélioré. Même si la plupart des vaccins sont disponibles dans la plupart des formations sanitaires, 42 % des réfrigérateurs ne sont pas à la bonne température ».

Mamisoa Antonia