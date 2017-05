L’accès à l’eau potable est restreint et crée de nombreuses tensions. Dans la capitale, seuls 24 % des ménages disposent d’un accès privatif à l’eau potable, les 76 % restants ont accès à des fontaines publiques. Faute d’eau potable à Madagascar, un appareil de purification d’eau vient d’être lancé, hier, à la commune rurale de Masindray. Une démonstration sur l’utilisation du purificateur s’ensuit grâce au partenariat de l’Association d’Aide Humanitaire (2AH) avec Sunwaterlife.

Le projet s’est fixé comme objectif d’apporter de l’eau potable dans les villages. Trois régions dont SAVA, Atsimo Andrefana et Atsinanana, ont été choisies pour le premier essai. Ces produits traitent et purifient de l’eau douce polluée, quelle que soit sa source (puits, mares, rivières, lacs). « Nos dispositifs collectent l’eau en surface et la font passer à travers différents filtres qui la débarrassent des bactéries, virus et amibes, parasites responsables de nombreuses maladies (choléra, hépatite, gastro-entérite, polio) », a souligné Christophe Campéri-Ginestet, ingénieur.

Les systèmes sont autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires qui assurent l’alimentation électrique de la pompe. L’ap­pareil purifie jusqu’à 300 litres d’eau par heure et 3 000 litres d’eau par jour. On peut faire quelque chose pour réduire la mortalité liée à la consommation d’eau insalubre, surtout celle des enfants. « Grâce à ce purificateur, il est possible de fournir de l’eau potable à toute la population à travers le pays, même si les infrastructures sont insuffisantes », a indiqué Andriamihaja Andriatsimian­driambony, président fondateur de 2AH.

Julie Razakarinaivo