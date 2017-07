La population de Fieferana pourra jouir enfin de l’eau potable. Le barrage pour l’accès à l’eau potable dans la commune de Fieferana, district d’Antananarivo Atsimon-drano, est réhabilité. Des travaux de construction ont été entrepris par l’Unité de prévention et sécurisation nutritionnelle, une branche opérationnelle de l’Office national de Nutrition.

Ce barrage a été détruit suite à un cyclone depuis

le 10 juillet. «Le barrage situé en amont de la commune a subi des dommages après le passage d’un cyclone il y a deux ans. Les réparations partielles n’ont pas permis de fournir l’eau potable nécessaire à la vie quotidienne des ménages» , explique Hanitra Rasoanaivo, maire de la commune rurale de Fieferana. Durant des années, la population a dû s’approvisionner en eau dans les étangs voisins.

Environ quatre mille personnes bénéficieront d’eau potable. «L’eau du barrage va alimenter les réservoirs en eau potable de la commune et l’excédent va arroser les champs et les rizières environnants qui sont estimés à près de 100 hectares», affirme le docteur Josia Rajaobelison, premier responsable de l’Unité Prévention et sécurisation nutritionnelle.

Mamisoa Antonia