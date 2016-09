Trois militaires gardiens des plantations de cacao ont arrêté et bastonné à mort un homme à Ambanja. Le défunt aurait levé la main sur le beau-frère de l’un des incriminés.

La loi de la jungle. Un présumé abus militaire a coûté la vie à un habitant d’Ambalanakoho Ambanja, vendredi. Trois éléments de l’armée malgache, chargés de la surveillance de plantations de cacao, ont procédé à l’arrestation d’un individu, soupçonné de coups et blessures volontaires contre le beau-frère de l’un d’entre eux. Roué de coups, le suspect a succombé à ses blessures, vendredi, en fin de matinée.

Les trois militaires incriminés ont été démontés d’Ambalanakoho, après l’homicide. Jusqu’à hier soir, aucune arrestation n’a été encore été, en revanche, signalée.

Selon les informations recueillies sur place, les trois hommes ont été rappelés à leur caserne, au camp 1/RM7 à Antsiranana. Leurs remplaçants sont déjà à Ambala­nakoho. Le commandant du 1/RM7 a, pour sa part, envoyé sur place, un officier-supérieur de l’armée, pour voir de plus près la situation.

L’agression à l’origine de cet excès de zèle, lourdes de conséquences, a été perpétrée la veille. Après la bastonnade, l’individu blessé, s’en était remis à son beau-frère militaire, qui aurait ensuite embarqué ses deux collègues dans cette affaire de règlement de compte. Dès l’aube, le trio a traqué l’agresseur présumé, pour l’appréhender en début de matinée aux alentours de 6 heures.

Représailles

Agonisant, le suspect a été laissé pour mort après avoir été passé à tabac, selon les témoignages des personnes de son entourage, s’exprimant derrière l’anonymat, par crainte de représailles. Aux alentours de midi, le présumé auteur des coups et blessures volontaires en question, a rendu l’âme. «Le défunt est natif de Nosy Be. Les proches et amis ébranlés par cette tragédie, avaient déjà traversé, pour se rendre à l’île au parfum afin d’orga­niser les funérailles, lorsque la gendarmerie s’est rendue à Ambalanakoho, pour ouvrir son enquête », confie une personne de l’entourage du défunt. « Malgré ce dilemme, l’enterrement a pu se faire. La dépouille a été mise en terre mercredi », poursuit-il.

Joint au téléphone hier, une source auprès de l’État major général de l’armée malgache, met en avant que les trois militaires cloués au pilori sont à la disposition de la gendarmerie.

« L’État major général ne peut fermer les yeux sur cette affaire. Outre les enquêtes judiciaires, diligentées par la gendarmerie, l’armée fera tout son possible pour faire la lumière sur ce qui s’est passé. Il revient, en revanche, au Parquet d’engager les poursuites et au tribunal de prononcer les peines encourues. Des sanctions disciplinaires seront préconisées si la culpabilité des incriminés est avérée », signifie le même interlocuteur.

Une fragile accalmie plane à Ambalanakoho après cet homicide.

Seth Andriamarohasina