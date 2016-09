Mercredi soir, le Ludo­grets Razgrad était sous les feux des projecteurs des médias français. Et pour cause, le champion de Bulgarie accueillait dans son antre le Paris Saint-Germain, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Avant la rencontre contre le champion de France au budget colossal, la chaine Infosport Plus a effectué une courte interview d’Abel Anicet Andrianantenaina. « On est champion de Bulgarie depuis cinq ans, mais on ne peut pas se comparer au PSG. Notre objectif est de terminer dans les trois premiers (du groupe A) », a affirmé le milieu de terrain des Barea de Madagascar.

« Ce n’est pas pour rien qu’on est arrivé là (en phase de poules). On n’a pas peur du Paris Saint-Germain. Ils viennent chez nous et on va donner notre maximum pour rivaliser avec eux », a-t-il poursuivi.

Et le Ludogorets a littéralement attaqué sans complexe sa confrontation avec la machine parisienne. Leurs velléités offensives ont été récompensées par l’ouverture de la marque, au quart d’heure de jeu. Sur un coup franc de 25 mètres, le tir de Natanaël a transpercé le mur du PSG, fautif sur le coup (16e).

La joie était palpable chez les hôtes, après ce premier but, et se lisait sur le visage de chaque joueur, dont Abel Anicet.

Ambitions

Malheureusement pour le Ludogorets, le PSG a trouvé les ressources nécessaires pour revenir et passer devant par la suite, grâce à Matuidi (41e) et Cavani (56e et 60e). Le champion de Bulgarie pouvait nourrir quelques regrets suite à un penalty raté, qui aurait pu lui permettre d’égaliser à deux partout. La rencontre s’est conclue sur une victoire française, trois buts à un.

Au classement de ce groupe A, Arsenal (Angle­terre) et le PSG (France) sont en têtes avec quatre unités. Derrière se trouvent le Ludogorets Razgrad (Bulga­rie) et le FC Bâle (Suisse), avec un point. Jusqu’à présent, le club d’Abel Anicet est troisième. Une position en concordance avec ses ambitions. Comme l’affirme le milieu malgache, l’objectif sera de terminer parmi les trois premiers.

Si Ludogorets se maintient à cette troisième place, elle pourra toujours continuer en compétition continentale, mais en Ligue Europa, à l’issue de cette phase de poules.

Haja Lucas Rakotondrazaka