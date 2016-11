Participation de 34 chefs d’État et de gouvernement

Lors d’une réunion d’information sur la situation des derniers préparatifs pour l’accueil du sommet de la Francophonie, hier à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, Béatrice Atallah, chef de la diplomatie malgache a indiqué qu’à la date d’hier, le 16 novembre, 34 chefs d’État et de gouvernement ont confirmé leur participation au sommet d’Antananarivo. Onze premières dames et 37 ministres des Affaires étrangères seront également de la partie, outre d’autres membres de gouverne­ment qui composeront les délégations des quatre-vingt États- membres.

Séance d’information sur la loi de finances

Une séance d’information sur le projet de loi de finances 2017 se tiendra ce jour à l’Assemblée nationale, à Tsimbazaza. François Marie Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances, présentera et expliquera ainsi les tenants et aboutissants du texte budgétaire. Bien qu’ayant menacé de boycotter l’étude et l’adoption de ce projet de loi, les députés semblent avoir changé d’avis. Certaines sources indiquent, que l’adoption de la loi de finances devrait se faire avant la fin de ce mois, soit la veille de la conférence des bailleurs, à Paris.

Élections des chefs fokontany suspendues

Selon les informations, le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation compte suspendre pour une durée indéterminée les élections des chefs fokontany. Les explications avancées par une source auprès de ce département, des problèmes techniques auraient été recensés durant les scrutins déjà faits. Les règles du jeu n’ont pas été comprises, ni des organisateurs locaux des votes, ni des candidats, ni des votants. Le ministère de l’Intérieur prévoit ainsi d’accentuer la vulgarisation des normes en vigueurs à propos des chefs fokontany et leur mode d’élection, avant de reprendre le processus électoral.

Air Madagascar possède son agrément

Selon les explications de Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre des transports et de la méteorologie, « la compagnie Air Madagascar possède déjà entre ses mains son agrément pour le service d’auto-assistance de ses vols dans les aéroports de Mada­gascar ». Il y a un mois de cela, la compagnie aérienne était écartée de toute opération au sol, en ce qui concerne le service-assistance-entretient et handling de ses aéronefs. Ces tâches ont été confiées à sa filiale, le Madagascar Ground Handling (MGH).

Formation en génie-civil

Une cinquantaine de personnes, habitant le fokontany d’Andohatapenaka II, ont bénéficié d’une formation sur le civisme, mais aussi en génie-civil, pour construire et maintenir des infrastructures. Ce, grâce à la construction d’une série de cinq ponts, réalisée par l’ONG Làlana, et financée par le Programme spécial d’auto-assistance de l’ambassadeur (SSH). L’ambassadeur des États-Unis à Mada­gascar, Robert Yamate, a présenté un certificat à l’ONG Làlana, pour marquer l’achèvement du projet. C’était à Andoha­tapenaka, hier, après une visite des chantiers.