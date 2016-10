Formation

Un renforcement de capacités sur le maintien de la paix se déroule depuis lundi à Soanierana. Conduits par un militaire malien, issu de l’école de maintien de la paix du Mali, les sujets traités durant cette semaine se découpent en quatre volets, la stratégie, l’aspect opérationnel, le volet tactique et une partie concernant le cadre légal des opérations de maintien de la paix. Selon les explications du général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, bien que n’étant pas en situation de conflit armé, cette formation sera utile aux forces malgaches dans l’accomplissement des obligations internationales de la Grande île, en matière de maintien de la paix dans d’autres pays.

Un contrat de performance pour les ministères

Une communication verbale à la présentation des contrats de performances des ministres, mardi, durant le conseil du gouvernement, à Mahazoarivo. Selon les explications, chaque ministre devra signer un document engageant où sera inscrit le challenge qui incombe à son département pour une durée de 3 mois. Les objectifs à réaliser, les moyens à mettre en œuvre et la localisation y seraient inscrits. Les performances devraient, également, être quantifiables et avoir un impact direct sur le quotidien de la population. Selon Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, hier, c’est une manière de booster la performance gouvernementale, mais aussi, d’affirmer que les ministres travaillent et ne sont pas juste là pour figurer aux inaugurations.

Conseil du gouvernement spécial COMESA

Tous les ministres ont décommandé leur rendez-vous, ou annulé leur présence à des événements durant cette matinée. La raison, selon les informations, est la tenue d’un conseil du gouvernement spécial, dédié à la finalisation des préparatifs de l’accueil du sommet du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, qui se tiendra ce matin à Mahazoarivo. Dans l’après-midi, le Premier ministre et sa suite devraient constater sur terrain l’avancée des préparatifs.

Acquisition d’équipements de protection militaire

Durant le conseil du gouvernement de mardi toujours, le ministère de la Défense nationale a communiqué pour des équipements individuels de protection militaire. Les explications reçues indiquent qu’il s’agit de gilets pare-balles et de casques, destinés entre autres à équiper les militaires en mission de lutte contre les « dahalo ». Un appui de l’État dans l’acompte à allouer pour les commandes aurait été sollicité, étant donné la précarité du budget de la Défense nationale. Une commande de nouvelles armes serait également envisagée.

Mission électorale

Selon une communication publiée par la représentation de l’Union européenne (UE), en perspective des prochaines échéances électorales nationales de 2018, une mission de suivi électoral (MSE), conduite par Koen Vervaeke, directeur pour l’Afrique du service diplomatique européen, le Service européen pour l’action extérieure est à Madagascar depuis le 28 septembre. La mission de cette délégation prendra fin le 12 octobre. Elle a successivement rencontré, hier, Béatrice Atallah, ministres des Affaires étrangères et Hery Rajaonarimampianina, président de la République. Koen Vervaeke tiendra une conférence de presse ce jour, au siège de l’UE, à Ankorondrano.